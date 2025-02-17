〈房產〉桃園機場捷運通車迎8周年　這兩站房價翻倍漲

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-17 10:58

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2024 年台灣燈會在桃園青埔熱鬧展開，桃園機場捷運將於 3 月迎來通車 8 週年，隨著軌道經濟發揮效益，周邊房價也受帶動。房仲業者內政部實價登錄資料，統計桃園機場捷運各站通車 8 年間周邊房價漲幅，其中 A7 體育大學站漲幅高達 170%，A18 高鐵桃園站上漲 135.2%，漲幅分居冠亞軍。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，機場捷運通車後，北北桃首都圈的互動更為緊密，也讓桃園吸引許多「脫北移居潮」，帶動捷運沿線站點的房市價量，因此機場捷運沿線房價漲幅較高的站點，也主要具有「雙北通勤便利」、「房價基期較低」、「就業機會豐富」等三大優勢，吸引雙北的小資首購族轉進桃園。

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台灣房屋文青捷運店店長林夢軒表示，A7 體育大學站房價漲幅領先機場捷運周邊區域，得益於緊鄰新北的便利性與相對低價優勢。在機場捷運通車初期，A7 站周邊房價僅約 20 萬元上下，幾乎是一旁新北新莊的 6 折價，加上 A7 站可「一站進新北」，重劃區的新穎質感也頗受年輕首購族喜愛，且 A7 周邊有郵政園區、華亞科等產業聚落，就業機會豐富，因此成為脫北青年移居桃園的首選，讓房價在 8 年間翻倍成長。

台灣房屋桃園高鐵直營店店長林冠宇指出，漲幅第二名的青埔，8 年前正因房市景氣盤整處於房價低檔，當時高鐵特區內還可見 1、2 字頭的新案，但近年青埔公私部門的重大投資紛紛到位，生活機能大躍進，房市的剛性支撐力道也轉強，加上青埔雙軌交通、高綠覆率與整潔街區，對雙北及新竹的高資產人士頗具吸引力，且青埔往後還有高鐵站前廣場開發案及捷運青線的遠景可期，因此房價一路從早前的 2 字頭，上揚至 4、5 字頭，預售新案的高價碼更可達 60 萬元以上。