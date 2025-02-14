美1月零售銷售月減0.9% 創近兩年最大降幅

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-14 21:48

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美國 1 月零售銷售額出現近兩年來最大跌幅，表明消費者在經歷 2024 年最後幾個月的消費狂潮後，突然出現萎縮。另外報告顯示，汽車、運動用品和家具商店銷售下滑，主要是受到野火和嚴寒冬季天氣影響，實體店的購物活動受到抑制。

美國商務部周五 (14 日) 公布最新數據顯示， 1 月零售銷售月增率報 - 0.9%，創 2023 年 3 月以來最大單月降幅，遠不及市場預期的 - 0.2%，前值自 0.4% 小幅上修至 0.7%。

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美 1 月零售銷售月減 0.9%，創近兩年最大降幅。(圖：ZeroHedge)

1 月非季節性調整零售銷售額月增率暴跌 16.5%。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，剔除汽車與汽油的零售銷售在 1 月的成長報 - 0.5%，低於市場預期的 0.3%，前值自 0.3% 上修至 0.5%；剔除汽車銷售影響，該月零售銷售額仍下滑 0.4%，一樣不及市場預期的 0.3%，前值為 0.7%。

剔除汽車與汽油的零售銷售在 1 月的成長報 - 0.5%，低於市場預期的 0.3%。(圖：ZeroHedge)

觀察報告細項，在 13 個銷售類別中，有 9 個類別出現下滑，尤其是汽車、運動用品和家具。這些數據顯示在洛杉磯等城市經歷毀滅性野火以及其他地區遭遇嚴寒冬季天氣影響後，實體商店購物活動受到抑制。

高通膨、川普關稅也是影響零售銷售下滑原因

有分析指出，1 月的銷售數據下滑在很大程度上可以歸因於惡劣天氣和自然災害的影響。美國多個地區遭遇了嚴重的冬季風暴，同時還有致命的野火發生，這些因素可能會影響消費者的購物行為和零售商的正常運作。極端天氣不僅限制了消費者外出購物的意願，也對供應鏈造成了一定程度的干擾。

不過，僅靠氣候因素並不足以解釋銷售的普遍下滑。美國消費者正面臨持續的高通膨壓力和增加的借貸成本，同時，越來越多的人借助信用卡等方式進行消費，債務逾期問題日益嚴重。

(圖：ZeroHedge)

隨著消費者信心下滑、高借貸成本和日益上升的債務問題可能會構成零售銷售的長期障礙，並進一步影響經濟成長。聯準會 (Fed) 主席鮑爾本周重申「不急於降息」，尤其是在 1 月消費者物價普遍上漲的新報告出爐後。