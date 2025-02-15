AI效率大幅提升！DeepSeek如何重新定義資料中心市場

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-15 00:00

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美媒《CNBC》周五 (14 日) 報導，隨著中國新創公司深度求索 (DeepSeek) 推出更便宜且高效的人工智慧 (AI) 模型，可能會重塑資料中心的需求，進一步促進這一已經蓬勃發展的行業。資料中心是數位轉型和大型語言模型 (LLMs) 訓練的核心基礎設施，分析師長期預測其將持續成長。

DeepSeek 模型引發市場反應 前景依然樂觀

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DeepSeek 的 R1 型 AI 模型於 1 月推出後引發投資人擔憂，質疑其效率提升是否會削弱對資料中心的需求，並對美國在 AI 領域的主導地位帶來挑戰。然而，儘管部分分析師調低預測，專家普遍認為，低成本和低功耗的 AI 模型將最終促進資料中心需求成長。

巴克萊分析師指出，如果 DeepSeek 的效率提升得到證實，則大量投入 AI 領域的資金可能是「錯誤的」，並且超大規模資料中心的資本支出計畫可能需要重新考慮。

瑞銀分析師原預測資料中心市場將成長 10% 至 15%，但在 DeepSeek AI 模型顯示出高效能後，預測已調整為 2025 年成長 20%。他們認為，AI 技術的效能提升可能進一步推動資料中心需求，且將市場推向更高的成長潛力。

然而，部分專家認為 DeepSeek 的 R1 模型是否能顯著改變需求仍有疑問。瑞銀分析師 Andre Kukhnin 指出，儘管該模型能顯著降低每次查詢的計算需求，但由於其需要更多的代幣進行推理，推理所需的運算能力需求可能不會顯著減少。

高盛：資料中心供需平衡未來幾年將逐漸收緊

高盛預測資料中心市場供需將在未來幾年收緊，並於 2026 年底達到高峰。若效率提升導致資本支出減少，將減少 2027 年以後的市場過剩風險，並增強市場的耐久性、降低周期性波動。

儘管如此，DeepSeek 技術對市場需求的影響仍不明朗。RPC 律師事務所的合夥人 Andrew McMillan 認為，R1 型模型的影響不足以顯著改變需求，並且若其技術能複製，可能會導致長期的數據處理需求下降。

傑文斯悖論與市場動態

隨著資料中心市場的變化，股市出現波動。1 月 27 日，施耐德電氣 (Schneider Electric)、西門子能源和 ABB 等公司的股價大幅下跌，部分原因是來自 Google(FOOFL-US) 和 Meta(META-US) 等超大型公司發布的財報增強市場信心。

瑞銀分析師指出，資料中心需求成長將受到 AI 技術成本降低的推動，並預期這將加速 AI 技術的普及。Equinix 的 EMEA 區總裁 Bruce Owen 表示，隨著 AI 技術的進步，更高效的模型將成為推動 AI 加速發展「催化劑」。

Synechron 的 AI 部門負責人 Ryan Cox 則表示，儘管成本降低，技術效率的提升將推動資料中心需求成長，並預估 AI 技術的發展將帶來需求上升而非下降。