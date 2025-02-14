歐盟表示將堅決反對美國對等關稅上調

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-14 19:32

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歐盟執委會於周五 (14 日) 表示，對美國總統川普提出的對等貿易政策，歐盟認為沒有正當理由，強調將對由此可能引發的關稅上調採取「堅定且即時」的反應。歐盟執委會負責協調 27 個成員國的貿易政策，並將這一政策形容為「錯誤的方向」。

歐盟執委會在聲明中指出，歐盟的平均進口關稅是全球最低之一，且超過 70% 的進口商品享有免關稅待遇。歐盟強調，美國對歐盟出口商品加徵關稅並無正當理由，這樣的舉措將不利於推動自由與公平的貿易。

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白宮於昨日發布的聲明表明，美歐間在部分商品上的關稅差異，尤其是在汽車進口方面，美國對歐洲汽車的進口關稅為 2.5%，而歐盟對美國汽車的進口關稅則為 10%。此外，歐盟對美國海鮮的進口也有一定限制。歐盟執委會強調，這些貿易限制措施是合法且無歧視性的，因此美國對歐盟加徵關稅的做法並不合理。

歐盟執委會強烈反對任何不公平的貿易壁壘，並將對此類行為作出「堅定且即時」的反應。歐盟委員會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 本周二已明言，歐盟將對川普政府決定對所有鋼鐵和鋁材進口徵收關稅的措施，作出「堅定且相對的報復」。

然而，歐盟貿易部長們於本周三採取較為柔和的立場，強調應該優先進行談判，而不是立即採取報復措施。他們意識到，美國對鋼鐵和鋁材徵收的關稅將於 3 月 12 日生效，因此仍有時間進行協商。

川普於昨日發布的指令並未立即加徵更多關稅，而是啟動對其他貿易夥伴徵收美國商品關稅的調查程序。這一調查過程可能會持續數周或數月，直到確定如何應對。3 位歐盟外交官表示，這段時間可用於進行談判，但歐盟仍需準備對美方徵收關稅的堅定反應。