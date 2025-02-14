Airbnb盤前股價漲逾14% 上季強勁業績和擴張計畫支撐

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-14 20:40

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Airbnb 周五 (14 日) 盤前股價漲逾 14%，原因是該渡假房屋租賃公司公布的去年第四季度業績超過華爾街分析師預期，主要受惠強勁的國際旅遊需求，其中亞洲旅客需求旺盛，特別是，特別是來自中國消費者前往東南亞目的地的需求。

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Airbnb 表示，來自中國的出境遊客在去年第四季預訂的住宿夜數成長 25%。相比去年，拉丁美洲的國內旅遊預訂夜數增加 30%，其中巴西成長最為突出。該地區的首次預訂者較先前一季成長近 15%。

這家短期租賃平台還表示，擴展市場的成長速度是核心市場的兩倍。Morningstar 的分析師 Dan Wasiolek 表示：「這讓我們對國際市場的預測充滿信心，未來幾年內將為我們帶來數百億的預訂額。」

除此之外，Airbnb 還打算投資 2 億至 2.5 億美元，用於推出一個新的旅行相關業務，該業務將於 5 月啟動。

該公司共同創辦人兼執行長奇斯基 (Brian Chesky) 在日前財報後的電話會議中表示，未來五年內，每年將推出一到兩項新業務。他補充說：「我認為每個業務可能需要三到五年才能規模化。一個龐大的業務可能會達到 10 億美元的營收。」

William Blair 的分析師 Ralph Schackart 表示：「從長期來看，該公司有機會增加成長驅動因素，如體驗等，股票的漲勢應該至少與營收增速保持一致。」