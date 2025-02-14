英鎊攀升至今年新高 交易員回補1月大量空頭部位

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-14 20:23

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彭博周五 (14 日) 報導，英鎊在交易員回補 1 月大量空頭部位後，攀升至今年對美元的最高點。該貨幣升值 0.2%，至 1.2596 美元，為去年 12 月 30 日以來新高。在過去一個月中，英鎊已經回升逾 4%，從 1 月曾跌至 1.21 美元的低點中緩過來，而兌歐元的匯率變動則相對平穩。

美元周五對大多數主要貨幣走弱，主要因美國總統川普關於貿易關稅的最新公告，引發市場對其推行時間可能比預期更長的樂觀情緒。市場大多數人預估英國不會成為美方目標。

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Rabobank 的 G10 外匯策略主管 Jane Foley 表示：「英鎊可能因為美國數據顯示美國隊英國貿易順差而獲得支撐。」然而，她也補充說，要維持這一反彈，英國經濟的成長需要有更有說服力的復甦。

今年 1 月，市場對英國借貸成本上升的擔憂讓空頭部位激增。最近公布的數據顯示，英國經濟在去年末略有成長，這對市場情緒提供喘息機會。此外，交易員已將對今年降息的預期從三次下調至兩次。

Vanguard 資產管理公司國際利率主管 Ales Koutny 表示：「英鎊將繼續表現良好。如果我們預期美國聯準會 (Fed) 今年將保持利率不變，那麼很難看到英格蘭銀行 (英國央行 / BOE) 會再次降息三次。」

儘管選擇權交易員仍對英鎊持看跌態度，但這種情緒的強度已經減弱。這周賣出英鎊的溢價與美元的差距縮小約 30 個基點，而英鎊與美元對的 1 個月波動率也降至自去年 12 月 19 日以來新低。

然而，一些市場參與者預測，英鎊的反彈可能會很快遇到阻力。TJM Europe 的董事總經理 Neil Jones 警告說，當技術阻力位觸及 100 日移動均線 1.2680 附近時，空頭回補反彈可能碰壁。