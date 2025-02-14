分析師警告：特斯拉股價下滑 買家面臨風險

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-14 19:54

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特斯拉的股價是今年在大型科技股中的表現最差的股票，也是那斯達克 100 指數中表現第三差的股票。儘管如此，分析師認為這股價跌勢可能仍未結束，並指出由於關鍵市場銷售疲軟，特斯拉的股票仍然偏貴。

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股價過高 前景不明

儘管特斯拉股價在最近幾天出現反彈，但一些專注於技術分析的策略師仍然對其前景感到擔憂。根據 Fundstrat 技術策略主管 Mark Newton 的觀點，特斯拉股價可能還會再度下跌。他預計，股價可能會回落至約每股 314 美元，即低於目前的 12%。

2016 年 11 月初至 12 月中旬，特斯拉股價曾幾乎翻倍，當時投資人認為，馬斯克與總統川普的密切關係，將有助於該公司推動自駕車的計畫。

然而，隨著 2025 年車輛銷售成長預期調低，特斯拉的電動車業務前景出現疲軟。在今年 1 月 29 日的財報電話會議上，特斯拉下調了今年的銷售增長預期。隨後，包括德國、法國、中國和加州的銷售數字大幅下滑，進一步加劇了股價的下跌。

Evercore ISI 分析師 Chris McNally 認為，近期特斯拉難以出現顯著的反彈。他指出，特斯拉計劃於 6 月推出自駕出租車服務，但在此之前，關於全自駕車的任何更新和宣傳可能無法對股價產生強勁的提振。

估值太高 投資人風險加大

目前，特斯拉的股價相對於預期本益比高達 119 倍，而所謂的「美股七雄」(Magnificent Seven, 即美國最大的七家科技公司，包括特斯拉) 平均本益比為 30 倍，標普 500 指數的平均本益比則為 22 倍。

Interactive Brokers 首席策略師 Steve Sosnick 表示，這種高估值意味著，若公司未能達到預期的成長，股價將可能進一步下跌，並給價值型投資人帶來更多的進場機會。

此外，選擇權市場的趨勢顯示出投資者的情緒變化。近來，市場波動性開始增加，表明交易者在為可能的股價下跌保險合約支付更高的費用。