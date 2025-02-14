〈美股早盤〉主要指數開平 市場靜待關稅細節

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-14 22:42

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美股主要指數周五 (14 日) 開平，投資人在過去幾個交易日強勁上漲後等待美國總統川普的對等關稅計畫明朗，三大基準指數預料本周收漲。

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假期預告：美股下周一 (17 日) 因逢總統日 (Washington’s Birthday) 休市一日。

美國 1 月零售額出現近兩年來的最大跌幅，顯示消費者在經歷 2024 年最後幾個月的消費狂潮後，突然出現了萎縮。未通膨調整的零售銷售月增率下降 0.9%，去年 12 月份的數據向上修正為成長 0.7%；不包括汽車在內，當月零售銷售下滑 0.4%。

The Boock Report 作者 Peter Boockvar 表示，這是一份相當疲軟的報告，銷售幾乎全面下滑。他說：「從更大的角度來看，我們現在完全了解存在的雙車道消費高速公路，高收入消費者在快車道上，中低收入消費者在慢車道上。」

與此同時，美銀分析師 Michael Hartnett 表示，美國通膨加速最終可能讓金融市場「因禍得福」，因為這將迫使川普總統選擇降低貿易關稅。

這位策略師建議購買債券，表示 30 年期美國公債殖利率可能在 1 月達到 5% 左右的多年高點。美國公債殖利率周五接近 4.7%。Hartnett 也重申，相對於美國股票，他更青睞國際股票。

截至台北時間周五（14 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.80%，至每股 358.79 美元

根據彭博報導，在不到兩個月的時間內，特斯拉市值縮水了約四分之一，總額約為 4,000 億美元。不過，對於考入買進這家美國電動車龍頭股票的投資人來說，華爾街警告說：「買家請小心。」該股是今年在大型科技股中的表現最差的股票，也是那斯達克 100 指數中表現第三差的股票，分析師認為這股價跌勢可能仍未結束。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 1.54%，至每股 137.38 美元

周五公布的監管文件顯示，輝達在去年第四季減持英國晶片公司安謀 (Arm Holdings)(ARM-US) 的股份，幅度約 44%，並退出 Serve Robotics (SERV-US) 和 SoundHound AI (SOUN-US) 的持股。與此同時，輝達增持包括中國自動駕駛新創公司文遠知行(WeRide Inc)(WRD-US) 的 170 萬股股票，消息推升該股盤前漲逾 90%。

Airbnb(ABNB-US) 早盤股價上漲 12.17%，至每股 158.20 美元

Airbnb 周五盤前股價漲逾 14%，原因是該渡假房屋租賃公司公布的去年第四季度業績超過華爾街分析師預期，主要受惠強勁的國際旅遊需求，其中亞洲旅客需求旺盛，特別是，特別是來自中國消費者前往東南亞目的地的需求。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月零售銷售月增率報 - 0.9%，預期 - 0.2%，修正後前值 0.7%

美國 1 月剔除汽油與汽車零售銷售月增率報 - 0.5%，預期 0.3%，修正後前值 0.5%

美國 1 月核心零售銷售月增率報 - 0.4%，預期 0.3%，修正後前值 0.7%

美國 1 月出口價格指數月增率報 1.3%，預期 0.3%，修正後前值報 0.5%

美國 1 月進口價格指數月增率報 0.3%，預期 0.4%，修正後前值報 0.2%

美國 1 月工業生產指數月增率報 0.5%，預期 0.3%，修正後前值 1.0%

華爾街分析：

富國銀行表示，標普 500 指數已經連續兩年實現 20% 的升幅，但預計「三連霸」機會罕見，料標普 500 指數今年未能出現 20% 以上的升幅。該行投資研究所資深全球市場策略師 Scott Wren 稱，追溯標準普爾 500 指數創立年份 1957 年數據，該基準指數歷史上僅有一次連續三年上漲超過 20%，即 20 世紀 90 年代的繁榮時期。