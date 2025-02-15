Meta全力投入AI人形機器人 開創家居新紀元

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-15 02:00

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彭博周五 (14 日) 援引知情人士消息報導，臉書母公司 Meta Platforms(META-US)在進軍擴增實境 (AR) 和人工智慧 (AI) 領域後，確定下一個重大投資目標：AI 驅動的人形機器人。該公司正在大規模投資這一領域，並計劃在其 Reality Labs 硬體部門內設立一個新團隊來進行相關工作。

截稿前，Meta Platforms 發言人拒絕對上述消息置評。該公司周五盤中股價小漲 0.91%，至每股 735.20 美元。

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Meta 計劃開發自家人型機器人硬體，初步將重點放在家務處理等實用功能上。其更宏大的目標是開發支撐機器人的核心 AI、感測器和軟體，這些技術將由多家公司製造並銷售。據了解，Meta 並不打算一開始推出自有品牌的機器人，這可能會直接與特斯拉 (TSLA-US) 的 Optimus 競爭，但未來可能會考慮這一選擇。

目前，Meta 已經與機器人公司如 Unitree Robotics 和 Figure AI Inc. 進行討論，並計劃基於已有的 Reality Labs 和 AI 技術，開發人形機器人所需的核心技術。Meta 高層認為，儘管現有的人型機器人硬體有進展，但 Meta 在 AI、數據處理和擴增 / 虛擬實境 (VR) 設備收集的數據方面的突破，能夠加速這一新興行業的發展，尤其是在提升機器人執行日常任務的能力上。

現有的類人機器人尚不足以完成折衣服、端水杯、放盤子等家務工作，這些都是消費者可能會對該領域產生興趣的功能。

Meta 為 Reality Labs 硬體部門投資數十億美元，並計劃今年支出 650 億美元，涵蓋 AI 基礎設施及新機器人項目。

特斯拉執行長馬斯克曾表示，Optimus 機器人最終將銷售給消費者，價格大約為 30,000 美元，並計劃於今年開始有限量生產。其他企業也在自動化領域取得了一定進展，如 Boston Dynamics 公司的產品已經進入市場，主要應用於倉儲自動化。與此不同，Meta 的計劃是將人形機器人推向家庭市場。

Meta 高層認為，儘管人形機器人和自駕車有相似的基礎技術和大量數據需求，但機器人仍然更具挑戰性，因為每個家庭的布局和環境都不同，與之相比，城市街道的設計和結構則相對標準化。這使得機器人進入家庭環境進行互動變得更加複雜。

Meta 將部分自研硬體並使用現成組件，與現有製造商合作來加速計畫開發。該公司計劃打造一個平台，成為全球機器人開發商的首選技術基礎，並打算開發針對機器人安全的工具，防範如手部卡住或電力不足等潛在危險。

雖然 Meta 進軍類人機器人領域是新舉措，但其 AI 研究部門 (FAIR) 已有數月時間在探索和發表與機器人相關的研究。