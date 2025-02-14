〈焦點股〉邑錡新增機器人視覺及新軍工影像業務 股價逆勢走高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-14 12:35

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邑錡 (7402-TW) OBM 新品雲端縮時相機新款將上市銷售、軍工影像產品持續加速無人機載具與雙光相機的研發、並與合作夥伴投入機器視覺 AI 相關開發，在今年有低功耗 Edge AI 與 AI Hub 的相關應用，同時積極洽談機器人視覺相關應用，多題材挹注營收，今 (14) 日股價逆勢走高，最高價 86.3 元並大漲逾 3%。

邑錡在 2024 年全年營收 5.08 億元，年減 6.3%，2025 年 1 月營收為 4159 萬元，對比去年同期增長 3.1%。去年營收組成以創新 ODM 教學研究智慧裝置與航海微光影像裝置，以及自有品牌縮時相機 BCC300 與 BCC2000 Plus 為主，因自有 ASIC 已導入雙業務主要專案，去年整體毛利率有望提升。

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法人預估，邑錡 2025 年營收可望有逐季成長的走勢，有助獲利的大幅走高。