Joe Lu 2025-07-29 11:36

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東協主導、美國施壓下的停火協議，如何揭示東南亞更深層的不穩定性，以及投資者面臨的長期風險演變

【Joe’s華爾街脈動】專題：投資者指南：被迫的和平—脆弱的泰柬休戰協議中所隱含的風險 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 29 日 美東時間

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重點摘要

近期造成超過 30 人死亡、逾 20 萬人流離失所的泰柬衝突，證實了該地區反覆出現的結構性風險。停火協議雖已達成，但其促成因素並非源於區域的自主外交，而是美國的脅迫性經濟壓力。

衝突的升級呈現不對稱的驅動模式，有證據顯示柬埔寨為鞏固國內權力而煽動緊張局勢，將其作為一種政治盤算；而泰國則因內部危機而動彈不得，基本上處於被動反應。

主要風險已從實際戰鬥轉向停火協議的脆弱性。由於軍事部署依舊，且核心爭端未解，重新爆發戰術性衝突的可能性仍為中等至高度。

柬埔寨宣稱的軍事現代化目標，包括計畫在 2026 年前實施義務役徵兵制以及武器來源多元化，已構成新的戰略風險。若泰國政治持續不穩，這將為其在中長期內發動一場奪取爭議領土的行動，構成可信的威脅。

此次事件暴露了投資者面臨的一個關鍵脆弱性：兩國經濟如今已明確地受到強權戰略貿易政策的影響，為區域投資增添了新的地緣政治風險層面。

東協主導下的停火協議使泰國與柬埔寨之間十多年來最激烈的戰鬥暫時停止，(全文未完)