【Joe’s華爾街脈動】專題：美台貿易深度解析：數字背後的關鍵夥伴關係
Joe Lu
不可或缺的供應商：解構美國對台灣依賴的數據
Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 26 日 美東時間
重點摘要
- 2024 年，美國自台灣的進口額飆升至創紀錄的 1163 億美元。此成長是在 2018 年 457 億美元的基礎上攀升而來。此後，美國對台灣的貿易逆差擴大至 739 億美元。
- 此貿易關係以高科技產品為主導。機械和電子產業佔美國自台灣所有進口額的 62.3%。這主要是由對電腦和 AI 基礎設施的需求所驅動。
- 美國在半導體領域深度依賴台灣。2024 年，美國自台灣進口了價值 119 億美元的晶片，使其成為美國最大的晶片供應來源。台灣生產了全球超過 90% 的最先進晶片。
- 台灣亦是其他工業產品的關鍵供應商。美國的進口包括價值 76 億美元的基本金屬和工具。汽車產業是另一個主要類別，特斯拉 (Tesla)75% 的供應商為台灣廠商。
- 台灣專注於電子領域的策略推動了其成長。在全球 AI 熱潮的助燃下，台灣近期已超越日本和南韓，成為美國市場更大的商品來源國。
在緊張的氣氛中，全球經濟界正密切關注川普總統就對台灣進口商品加徵關稅的決定。(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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