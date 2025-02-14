馬斯克可放棄收購OpenAI 條件是維持非營利模式

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-14 02:50

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《CNBC》周四 (13 日) 報導，根據一份法庭文件，馬斯克表示若 OpenAI 不將其非營利機構轉型為營利公司，他將撤回以 974 億美元收購 OpenAI 非營利部門的收購提案。

文件中指出：「如果 OpenAI 董事會準備保留該慈善機構的使命，並同意停止轉型，不再把資產掛牌出售，馬斯克將撤回收購提案。否則，它就必須以市價出售自己的資產。」

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本周一，馬斯克與他創立的人工智慧 (AI) 公司 xAI 及一群投資人提出收購提案，並指控 OpenAI 及其執行長阿特曼 (Sam Altman) 背離最初為人類謀福利的使命，轉向追求利潤。阿特曼反駁這一提案，表示馬斯克此舉僅是想減緩競爭對手的發展。

OpenAI 最初於 2015 年作為非營利組織成立，並於 2019 年轉為「有限獲利」(Capped Profit) 模式。馬斯克曾參與創立該公司，並表示向其捐贈 5,000 萬美元。自 2018 年退出董事會後，馬斯克對 OpenAI 轉型為營利公司公開表示不滿。

馬斯克周四在杜拜的全球政府峰會上以視訊方式發表演講，重申對 OpenAI 轉型的擔憂。他表示：「我認為證據已經很明顯，OpenAI 在兼具營利和非營利雙重角色的情況下已經走到了今天。現在他們試圖完全拋棄非營利的部分，這樣做真的太過分了。」

他補充道：「我為 OpenAI 提供了近 5,000 萬美元的資金，完全是以非營利方式支持的，並且該計畫本應是開源的。」他將 OpenAI 的轉型比作一個原本保護亞馬遜雨林的非營利機構，結果卻變成了伐木公司，將樹木砍倒並出售。

馬斯克表示，若 OpenAI 繼續這樣發展，應該改名為「最大獲利 AI」或「為貪婪的利益而關閉」。

對於馬斯克的收購提案，阿特曼此前已在 X 平台上公開拒絕，並表示並未認真對待。