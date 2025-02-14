「蘋果很挑剔 我們很幸運」 阿里巴巴蔡崇信：未來AI發展應專注兩點

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-14 09:40

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蔡崇信認為，AI 社區該優先考慮通過 AI 應用解決現實世界的問題並創造經濟價值，而非只是追逐越來越大、越來越複雜的模型。他也指出，DeepSeek 在成本節約方面的創新，並倡導開源 AI 作為一種民主化的力量，使更廣泛的群體能參與到 AI 開發和創新中來，而不僅僅局限於少數幾家在計算基礎設施上投入鉅資的科技巨頭。

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他認為，當人們開始關注 DeepSeek 現象時，思路會逐漸轉變，不再一味投入數千億美元構建計算基礎設施，只為了訓練出一個「全能博士」、「諾貝爾獎收割機」，而是應先找到世界上實際需要解決的問題，然後利用 AI 來解決。

蔡崇信還說：「我認為未來大家會更加注重 AI 應用。這是第一點。第二點，DeepSeek 讓我們看到開源的價值。如果今天我們開發閉源 AI 系統的唯一目標是打造一個『全能博士』、『諾貝爾獎收割機』，我個人認為這種做法的價值正在無限接近於零。」

他並指出，有了開源，更多公司可參與到 AI 發展中來，他們可利用開原始程式碼，並將其部署在自己的基礎設施上，無論是在數據中心還是筆電上。大公司、小公司、創業者都可以共同開發 AI，為 AI 發展貢獻力量。

蔡崇信還說，他正在撰寫一篇評論文章討論上述問題。「我只是認為，通過開源和小模型，可降低 AI 開發門檻，讓更多開發者、企業家和小公司都能參與到 AI 的發展中來。我認為這是一件好事。這對創新是好事，AI 發展不應該只是五、六家公司的事情，要知道，這五、六家公司每年在計算基礎設施上投資 600 到 800 億美元，太瘋狂了。」

當談到與蘋果的合作，蔡崇信表示，智慧手機和類似設備需要高效、更小的 AI 模型，這些模型可直接在設備上運行，而非單純依賴大型數據中心。當地語系化 AI 趨勢可能會擴大，企業將越來越多地尋求針對特定地區和監管環境量身定製的 AI 解決方案。