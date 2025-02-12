5%→2%！Fed降息影響顯現 陸多家銀行大幅下調美元存款利率

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-12 10:57

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中國多家銀行近期紛紛調降美元存款利率，有些銀行的美元定存利率甚至腰斬，例如有城商行從 4% 以上降至 2% 左右，而一年前，有些銀行推出的美元存款利率曾一度高達 5%。

《上海證券報》報導，近期南京銀行鑫匯添個人美元存款定價 3 個月期利率從 4.3% 下調為 2.1%，1 年期也從 4% 下調為 2.5%，起存金額為 3000 美元，北京銀行也下調了美元存款利率。

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北京銀行一名客戶經理說：「我行京惠存美元存款產品的利率發生了變化，上一期美元存款產品 1 年期利率為 3.3%，6 個月期利率為 3.0%，現在已沒有額度。2 月 8 日新發行的在售產品中，1 年期利率為 3.0%，6 個月期利率為 2.7%，起存金額 5000 美元。」

杭州銀行財富管理人士也說：「此前，3 個月、半年、13 個月等期限美元存款利率均在 4% 以上，最近進行了調整。新一期美元百盈存款 3 個月、半年跟 13 個月存款產品利率分別為 3.45% 到 3.65%、3.25% 到 3.45%、3.1% 到"3.3%，同期限的存款產品中設置多個起購金額檔位，對應不同的利率水準。」

業內人士認為，由於聯準會 (Fed) 此前降息，銀行出於降低自身負債成本等因素考慮，近期下調美元存款利率。在降息環境下，美元存款仍有一定吸引力，但相關的通道費用也較高，且存在一定的匯率風險，投資者需要根據自身的風險偏好選擇。

Fed 降息降低美元資產的吸引力。華北一家城商行人士說：「去年上半年，美元存款是我們的『攬儲利器』，有利於提高自身資金來源，但伴隨 Fed 降息影響逐步顯現，美元資產收益率整體下調，我行為壓降付息成本並保持競爭力，相應地下調了美元存款利率。」

銀行業人士預估，Fed 降息週期恐將持續，將帶動美元存款利率同步下行，昔日 5% 以上的高息存款一時難覓，美元存款產品對投資者的吸引力也將減弱。

華東一家城商行客戶經理說：「普通投資者對外匯瞭解有限。最近新一期美元存款利率下調後，很多客戶前來諮詢，但考慮到降息、匯率風險、額外手續費等因素，配置意願有所下降。」