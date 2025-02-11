〈陸股盤後〉中國要提振消費 市場不領情 三大指數走低
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-02-11 16:30
中國股市三大指數周二（11 日）收盤同步走低，滬指跌 0.12%，中國國務院表示，要把提振消費擺在更加突出的位置，但市場並未領情。
滬指周二收盤跌 0.12% 報 3,318.06 點，深證成指跌 0.69% 報 10,557.62 點，創業板指跌 1.43% 報 2,152.73 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.6783 兆元。
半導體、房地產、釀酒、保險、醫藥等類股走低，媒體、紡織服裝、銀行、石油等族群上揚，黃金、短劇遊戲、人形機器人等概念股活躍。
中國國務院總理李強周一主持國務院常務會議，研究提振消費有關工作，審議通過《2025 年穩外資行動方案》，研究化解重點產業結構性矛盾政策措施，討論《中華人民共和國國家發展規劃法（草案）》。
李強提出以下要點：
一是提振消費是擴大內需、做大做強國內大循環的重中之重。
二是要切實轉變觀念，把提振消費擺到更加突出位置。
三是要大力支持居民增收，促進工資性收入合理增長，拓寬財產性收入渠道，提升消費能力。
四是要聚焦牽動性強、增長空間大的消費領域，深挖消費潛力。
五是要促進服務消費提質惠民，優化「一老一小」服務供給，支持便民服務消費，擴大文體旅遊消費，推動冰雪消費，發展入境消費。
六是要推動大宗消費更新升級，加大消費品以舊換新支持力度，更好滿足住宅消費需求，延伸汽車消費鏈條。
七是強化消費品牌引領，支持新型消費加快發展，促進「人工智慧 + 消費」、健康消費等，持續打造消費新產品新場景新熱點。
八是要實施強化消費環境三年行動，進一步完善品質標準、信用約束、綜合治理、消費維權等制度，著力解決群眾反映強烈的突出問題，營造放心的消費環境。
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