鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-01-06 16:30

滬指再創十年新高，量能持續放大。（圖：Shutterstock）

滬指周二收報 4,083.67 點，漲 1.50%；深證成指收報 14,022.55 點，漲 1.40%；創業板指報 3,319.29 點，漲 0.75%。

三大指數開盤漲跌互現。盤初兩市快速走高，滬指時隔兩個月再創十年新高。午後兩市略微回踩後，漲幅進一步擴大，至此滬指走出 13 連陽新紀錄。

平安證券表示，新年伊始，國內外基本面線索相對有限，但中國流動性、政策預期有望繼續支撐權益市場風險偏好，春季行情仍可期待，成長、主題投資有望更為受益。中期而言，繼續看好政策支持顯效、產業創新發展對權益市場中期向上的支撐。

興業證券從三個方面闡述了 2026 年行情的支撐點：

一是海外對中國市場的負面衝擊有限，反倒是全球 AI 產業趨勢共振、寬鬆流動性和弱美元有望提振 A 股；

二是盈利修復有望成為最大亮點；

三是資金趨勢上的積極變化均有望得到更為深入演繹，並進一步形成正向反饋。

粵開證券表示，2026 年支撐 A 股向好的核心邏輯依然穩固，同時海外干擾因素正逐漸減弱，市場有望開啟一輪長期慢牛行情，持續性可望超越歷史多數時期。A 股延續走強主要是基於五大原因：

一是宏觀政策持續發力，經濟基本面有望改善；

二是產業轉型不斷提速，新動能將釋放更多增長活力，並為市場提供源源不斷的優質標的和結構性機會；

三是資本市場改革深化，市場功能全面升級；

四是資金活水持續流入，為市場上漲提供支撐；