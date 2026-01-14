鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-14 16:30

中國 A 股三大股指周三（14 日）開盤漲跌互現。早盤繼續上攻，市場普漲態勢明顯。午間滬深北交易所提高融資保證金比例消息公布後，股指大幅下跌。

兩市午後成交額迅速放大，滬深京單日成交額達到人民幣 3.9871 兆元，再創歷史新高，是 A 股成交額連續第三日刷新歷史新高。

上證綜指周三收盤跌 0.31%，報 4,126.09 點；深證成指漲 0.56%，報 14,248.6 點；創業板指漲 0.82%，報 3,349.14 點。

經中國證監會批准，滬深北交易所周三發布通知調整融資保證金比例，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例從 80% 提高至 100%。

2023 年 8 月，滬深北交易所將融資保證金比例從 100% 降低至 80%，融資規模和交易額穩步上升。近期融資交易明顯活躍，市場流動性相對充裕，根據法定逆周期調節安排，適度提高融資保證金比例回歸 100%，有助於適當降低槓桿水準，切實保護投資者合法權益，促進市場長期穩定健康發展。

需要說明的是，此次調整僅限於新開融資合約，調整實施前已存續的融資合約及其展期仍按照調整前的相關規定執行。

東莞證券表示，年初以來，股市整體走勢強勁，上證綜指連續放量突破 4,000 點和 4,100 點關口，形成向上突破態勢。