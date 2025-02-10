馬斯克欲關CFPB 替X數位錢包計畫鋪路
鉅亨網編譯段智恆 2025-02-10 19:44
根據彭博周一 (10 日) 報導，上周末馬斯克主導的政府效率部 (Department of Government Efficiency，簡稱 DOGE) 成功導致美國消費者金融保護局 (CFPB) 的運作停擺並引發大眾矚目。該行動始於上周四 (6 日)，當時 DOGE 的 4 名年輕工作人員闖入 CFPB 位於華府的總部，並獲得對該機構敏感資料的訪問權限。
最初，DOGE 工作人員僅獲得「唯讀」訪問權限，只能夠查看 CFPB 的員工檔案、預算數據等較為普通的資料。然而，隨著時間的推移，訪問權限逐步擴大，至上周五 (7 日) 深夜，DOGE 團隊便獲得了對 CFPB 所有數據系統的訪問權限，這其中包括了敏感的銀行檢查和執法記錄等資料。這些敏感數據的暴露引發了 CFPB 內部員工的擔憂，並質疑這樣的數據訪問是否合適。
報導指出，此次行動與馬斯克在金融領域的計畫息息相關。馬斯克的社群媒體平台 X(前推特) 正計劃進軍數字支付業務，並已與 Visa(V-US) 達成協議處理點對點支付。
這一計畫與 CFPB 的監管職責直接對立，因為 CFPB 負責監督金融支付業務的運作。因此，DOGE 介入並獲得 CFPB 內部數據的訪問權限，無疑可能對馬斯克未來在支付領域的競爭優勢產生影響，這也成為外界矚目的焦點。
與此同時，這一事件也凸顯馬斯克支持的「Project 2025」，這一計畫提議解構並縮減包括 CFPB 在內的多個政府機構。白宮預算辦公室 (OMB) 主任伏特 (Russell Vought) 是這一計畫的重要設計者之一，他在上周五 (7 日) 向 CFPB 發送指令，要求停止所有監管活動，並宣布該機構的資金將不再增撥。此舉無疑加劇了外界對 CFPB 未來命運的擔憂。
CFPB 自成立以來，負責對美國金融機構進行監管，並成功為消費者爭取了數十億美元的賠償。該機構的主要職責之一是對大型銀行、信貸機構和支付處理商進行監督，確保其操作不違反消費者利益。然而，馬斯克及其支持者的改革計畫之一就是縮減或解散這樣的機構，這也是 DOGE 團隊介入 CFPB 的背景之一。
目前，儘管這一事件引發了媒體和社會的廣泛討論，但馬斯克、伏特及 DOGE 成員並未公開回應。隨著行動的展開，CFPB 的網站頁面被拆除，機構的許多業務暫停，員工被命令在家工作。
此事件揭露政府機構與私營部門之間日益模糊的界限，也引發對未來監管環境可能發生變革的討論。馬斯克的介入顯示出他對政府機構改革的積極參與，而對 CFPB 停擺的影響，則可能意味著未來金融監管格局的改變。隨著「X」平台的數字支付計畫逐步推進，未來對 CFPB 監管的挑戰勢必會加劇。
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