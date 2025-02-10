馬斯克欲關CFPB 替X數位錢包計畫鋪路

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-10 19:44

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根據彭博周一 (10 日) 報導，上周末馬斯克主導的政府效率部 (Department of Government Efficiency，簡稱 DOGE) 成功導致美國消費者金融保護局 (CFPB) 的運作停擺並引發大眾矚目。該行動始於上周四 (6 日)，當時 DOGE 的 4 名年輕工作人員闖入 CFPB 位於華府的總部，並獲得對該機構敏感資料的訪問權限。

CFPB 官網已停擺 (圖：CFPB)

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最初，DOGE 工作人員僅獲得「唯讀」訪問權限，只能夠查看 CFPB 的員工檔案、預算數據等較為普通的資料。然而，隨著時間的推移，訪問權限逐步擴大，至上周五 (7 日) 深夜，DOGE 團隊便獲得了對 CFPB 所有數據系統的訪問權限，這其中包括了敏感的銀行檢查和執法記錄等資料。這些敏感數據的暴露引發了 CFPB 內部員工的擔憂，並質疑這樣的數據訪問是否合適。

這一計畫與 CFPB 的監管職責直接對立，因為 CFPB 負責監督金融支付業務的運作。因此，DOGE 介入並獲得 CFPB 內部數據的訪問權限，無疑可能對馬斯克未來在支付領域的競爭優勢產生影響，這也成為外界矚目的焦點。

與此同時，這一事件也凸顯馬斯克支持的「Project 2025」，這一計畫提議解構並縮減包括 CFPB 在內的多個政府機構。白宮預算辦公室 (OMB) 主任伏特 (Russell Vought) 是這一計畫的重要設計者之一，他在上周五 (7 日) 向 CFPB 發送指令，要求停止所有監管活動，並宣布該機構的資金將不再增撥。此舉無疑加劇了外界對 CFPB 未來命運的擔憂。

CFPB 自成立以來，負責對美國金融機構進行監管，並成功為消費者爭取了數十億美元的賠償。該機構的主要職責之一是對大型銀行、信貸機構和支付處理商進行監督，確保其操作不違反消費者利益。然而，馬斯克及其支持者的改革計畫之一就是縮減或解散這樣的機構，這也是 DOGE 團隊介入 CFPB 的背景之一。

目前，儘管這一事件引發了媒體和社會的廣泛討論，但馬斯克、伏特及 DOGE 成員並未公開回應。隨著行動的展開，CFPB 的網站頁面被拆除，機構的許多業務暫停，員工被命令在家工作。