艾略特避險基金入股 英國石油股價觸及去年8月以來新高

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-10 20:21

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英國石油公司 (BP) 倫敦股價周一 (10 日) 逾 7%，創下自去年 8 月以來新高。此前，避險基金艾略特管理公司 (Elliott Management) 增持 BP 股份，預估將利用這一股份推動 BP 在戰略和董事會上的變革。

截稿前，BP 倫敦股價上漲 6.95%，每股暫報 463.50 便士，預料將創下自 2023 年 2 月以來的最大單日漲幅。BP(BP-US) 美股 ADR 周一盤前也大漲 6.60%，每股暫報 34.40 美元。

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BP 去年股價下跌約 16%，相比之下，其他能源巨擘如殼牌 (SHEL-US) 股價下跌近 4%，而埃克森美孚 (XOM-US) 股價上漲 8%。

雖然 BP 和艾略特都未對增持事件做出評論，但分析師認為，鑑於 BP 在同行中的表現不佳，任何維權投資人都會要求至少更換董事會主席。



自從 2023 年 9 月英國石油前執行長隆尼 (Bernard Looney) 因未披露與員工的關係而辭職後，現任執行長奧辛寇斯 (Murray Auchincloss) 一直試圖恢復投資人對公司策略的信心。

RBC Capital Markets 分析師 Biraj Borkhataria 表示，艾略特可能會推動 BP 拆分核心石油和天然氣業務，並將部分資本投入到 BP 的轉型成長引擎中，以減少對傳統能源的資本投入。

BP 計劃於周二 (11 日) 公布去年第四季財報，然而公司在上個月警告其財務業績可能較為疲弱。此外，BP 還將原定於 2 月 11 日舉行的投資者日延後到 2 月 26 日，原因是奧辛寇斯需要接受醫療手術。

艾略特是全球最具影響力的維權投資人之一，資產規模約為 700 億美元。根據消息人士透露，艾略特已經增持 BP 股份，儘管尚未透露具體持股比例。彭博報導稱，艾略特的目標是透過推動 BP 考慮轉型措施來提升股東價值。

Jefferies 分析師 Giacomo Romeo 表示，艾略特的參與可能會導致 BP 董事會發生變動，調整投資組合，並優先考慮上游項目，以最大化自由現金流的產生。