寧德時代與龍蟠科技重啟中國鋰礦精煉廠 恐加劇鋰價回升壓力
鉅亨網編譯段智恆 2025-02-10 21:07
彭博周一 (10 日) 報導，江蘇龍蟠科技 (603906-CN) 與與寧德時代 (300750-CN) 在中國的鋰礦精煉廠經歷約 5 個月的停工後重新啟動，這可能會進一步威脅鋰價的回升。
江蘇龍蟠科技的媒體代表在回應彭博詢問時表示，位於江西省宜春的鋰碳酸精煉廠預估本月將生產約 3,500 噸鋰碳酸。該廠是與全球最大的電動車電池製造商寧德時代的合資企業。
截稿前，寧德時代並未立即回應置評請求。
報導指出，這次重啟的行動可能會加大對鋰價的壓力，自 2022 年底以來，鋰價已經下跌近 90%，原因是供應過剩和電動車需求成長不及預期。這一價格暴跌讓一些生產商停產或延後擴建計畫，而且許多分析師仍預估今年鋰市將出現過剩。
江蘇龍蟠科技表示，宜春的精煉廠於去年 9 月中旬停工，當時寧德時代表示計劃調整其附近礦場的產量。該礦場是中國最大的鋰礦床之一，並且生產名為鋰雲母 (lepidolite) 的一種低品位礦石。
- 最新遺產稅怎麼算？傳承必知重點有哪些？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 艾略特避險基金入股 英國石油股價觸及去年8月以來新高
- DeepSeek擴大徵才 瞄準AGI領域拓展雄心壯志
- 馬斯克欲關CFPB 替X數位錢包計畫鋪路
- 歐盟電動車關稅重壓難喘氣 福斯旗下SEAT警告將裁員並減產
下一篇