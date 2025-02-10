寧德時代與龍蟠科技重啟中國鋰礦精煉廠 恐加劇鋰價回升壓力

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-10 21:07

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彭博周一 (10 日) 報導，江蘇龍蟠科技 (603906-CN) 與與寧德時代 (300750-CN) 在中國的鋰礦精煉廠經歷約 5 個月的停工後重新啟動，這可能會進一步威脅鋰價的回升。

江蘇龍蟠科技的媒體代表在回應彭博詢問時表示，位於江西省宜春的鋰碳酸精煉廠預估本月將生產約 3,500 噸鋰碳酸。該廠是與全球最大的電動車電池製造商寧德時代的合資企業。

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截稿前，寧德時代並未立即回應置評請求。

報導指出，這次重啟的行動可能會加大對鋰價的壓力，自 2022 年底以來，鋰價已經下跌近 90%，原因是供應過剩和電動車需求成長不及預期。這一價格暴跌讓一些生產商停產或延後擴建計畫，而且許多分析師仍預估今年鋰市將出現過剩。