search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

A股港股

寧德時代與龍蟠科技重啟中國鋰礦精煉廠 恐加劇鋰價回升壓力

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-10 21:07

cover image of news article
寧德時代與龍蟠科技重啟中國鋰礦精煉廠 恐加劇鋰價回升壓力(圖：REUTERS/TPG)

彭博周一 (10 日) 報導，江蘇龍蟠科技 (603906-CN) 與與寧德時代 (300750-CN) 在中國的鋰礦精煉廠經歷約 5 個月的停工後重新啟動，這可能會進一步威脅鋰價的回升。

江蘇龍蟠科技的媒體代表在回應彭博詢問時表示，位於江西省宜春的鋰碳酸精煉廠預估本月將生產約 3,500 噸鋰碳酸。該廠是與全球最大的電動車電池製造商寧德時代的合資企業。


截稿前，寧德時代並未立即回應置評請求。

報導指出，這次重啟的行動可能會加大對鋰價的壓力，自 2022 年底以來，鋰價已經下跌近 90%，原因是供應過剩和電動車需求成長不及預期。這一價格暴跌讓一些生產商停產或延後擴建計畫，而且許多分析師仍預估今年鋰市將出現過剩。

江蘇龍蟠科技表示，宜春的精煉廠於去年 9 月中旬停工，當時寧德時代表示計劃調整其附近礦場的產量。該礦場是中國最大的鋰礦床之一，並且生產名為鋰雲母 (lepidolite) 的一種低品位礦石。

文章標籤

寧德時代龍蟠科技鋰礦精煉廠鋰價中國產業

相關行情

台股首頁我要存股
龍蟠科技10.340.88%
寧德時代258.45-1.08%

延伸閱讀


Empty