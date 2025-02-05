美去年12月JOLTS職位空缺數意外降至760萬個 創3個月新低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-05 00:30

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美國勞工統計局 (BLS) 周二 (4 日) 公布去年 12 月職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，職位空缺數大幅減少降至 3 個月新低，不過企業裁員人數低暗示就業市場並未突然放緩。

具體來看，美國去年 12 月 JOLTS 職缺報 760 萬個，遠低經濟學家預期的 801 萬個，創去年 9 月以來新低，去年 11 月前值從 809.8 萬個上修至 816 萬個。本次數據幾乎低於外媒訪調的所有經濟學家預期。

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美去年 12 月 JOLTS 職位空缺數意外降至 760 萬個，創 3 個月新低。(圖：ZeroHedge)

自 2022 年 3 月創下 1,218 萬個職位空缺的紀錄以來，由於聯準會 (Fed) 大幅升息導致需求放緩，JOLTS 職缺在大部分時間裡大致呈現下降的態勢，此前幾個月伴隨著 ed 降息一度出現反彈。

報告顯示，去年 12 月專業和商業服務業的職位空缺有所回落，這部分扭轉過去兩個月該領域的強勁成長，成為拖累 JOLTS 數據的重要因素。此外，醫療與社會援助、金融與保險等行業的職位空缺也大幅下降。

去年 12 月專業和商業服務業的職位空缺有所回落。(圖：ZeroHedge)

去年 12 月的職位空缺與失業人數比率為 1.1，並在過去 6 個月保持在此水準，這一數據是 Fed 密切留意的指標。2022 年 3 月，該比率曾突破 2 的高點，而在新冠疫情前，這一比率約為 1.2，目前已略微低於疫情前水準。

去年 12 月的職位空缺與失業人數比率為 1.1，在過去 6 個月保持在此水準。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，去年 12 月企業裁員人數減少 2.9 萬人，至 177.1 萬人。然而，由於雇主對增加員工數量仍持謹慎態度，離職工人找到新工作的難度越來越高。與此同時，企業招聘人數增加 8.9 萬人，達到 546.2 萬人。

此外，去年 12 月的自主離職率約為 2%，並未有顯著變動，仍處於近期低點。自主離職率的變化通常被視為衡量勞動市場緊張程度的重要指標。

去年 12 月的自主離職率約為 2%，並未有顯著變動，仍處於近期低點。(圖：ZeroHedge)

較高的自主離職率表明員工對自己找到新工作的信心較強，而較低的離職率則意味著員工對尋找新工作失去信心。目前的情況顯示，越來越多的員工對離開現有工作並尋求更好機會的能力產生疑慮。

去年 12 月的招聘率維持在 3.4%，為近十年來的最低水準。當月的裁員速度也保持在歷史低點，這進一步反映出勞動市場的降溫。

隨著美國勞動市場降溫，相關數據已經超過通膨數據，成為市場最關心的經濟指標之一。決策者和投資人主要根據這些數據來評估美國經濟是否能實現「軟著陸」。自去年 9 月以來，Fed 多次降息，試圖避免勞動市場進一步疲軟，而今年 1 月 Fed 則暫停了降息進程。

分析指出，隨著職位空缺數量經歷近幾個月的大幅增加後出現下降，這將進一步抑制薪資成長，也支持 Fed 的觀點，即就業市場已不再是通膨壓力的來源。

JOLTS 報告一度是美國前財長、Fed 前主席葉倫最為重視的勞動市場指標之一，並且依然是 Fed 的關注焦點。然而，一些經濟學家對 JOLTS 數據的可靠性提出質疑，因為目前該調查的回覆率僅為幾年前的一半左右。

求職網站 Indeed 發布的類似 JOLTS 數據的指數顯示，12 月美國職位空缺數量有所回升。

JOLTS 數據通常會晚非農就業數據一個月。市場將在本周五 (7 日) 公布 1 月的非農就業報告，預估 1 月非農新增就業將有所放緩，失業率將保持在 4.1%。此次報告還將包含截至 2024 年 3 月的就業人數成長數據修正，以及美國人口普查局更新後的人口估算。