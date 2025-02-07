歐盟電動車關稅重壓難喘氣 福斯旗下SEAT警告將裁員並減產
鉅亨網編譯段智恆 2025-02-07 20:07
根據路透周五 (7 日) 報導，歐洲汽車製造商福斯汽車 (Volkswagen) 旗下西班牙子公司喜悅 (SEAT) 執行長 Wayne Griffiths 警告，若歐盟在 3 月底之前不調整對中國製電動車的高額關稅，將不得不減產並裁員約 1,500 人。
Griffiths 在路透專訪時表示，自從去年 10 月歐盟對中國製電動車徵收關稅以來，該公司生產的 CUPRA Tavascan 電動車已經面臨高達 20.7% 的額外關稅，這對其財務狀況造成嚴重影響。
據了解，自歐盟對所有中國製電動車徵收額外關稅以來，SEAT 的 CUPRA Tavascan 電動車價格大幅上漲，這款車的定價大約在 50,000 至 60,000 歐元之間，額外的 20.7% 關稅讓其市場競爭力大減，未能達成預期的銷售目標。
Griffiths 說，這一關稅使得 SEAT 未能實現去年的財務目標，並將對 2025 年造成數億歐元的損失。他強調，若這一問題在第一季度內未能解決，SEAT 將面臨生產停滯和裁員風險。
與此同時，SEAT 目前面臨的另一大挑戰是如何達成歐盟的碳排放目標。歐盟規定車企必須降低平均碳排放，對此，車企可以選擇通過購買電動車製造商的碳信用額度來彌補排放差距，或減少內燃機車型的生產。
SEAT 目前尚未加入碳信用池，並計劃通過增加電動車銷售來縮小排放差距。Griffiths 表示，若無法在短期內解決這一問題，公司可能會被迫減少內燃機車型的生產，這將對員工和生產線帶來極大影響。
西班牙總理桑傑士 (Pedro Sánchez) 已經向歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 提出訴求，要求盡快解決此問題，以避免造成大量失業。儘管 SEAT 和福斯集團高層已與歐盟官員進行多次會議，Griffiths 仍強調，若歐盟在第一季未對關稅政策進行調整，公司將不得不採取其他措施，包括可能的法律行動，但他也表示公司無法再等待。
Griffiths 強調，CUPRA 品牌對 SEAT 的轉型至關重要，該品牌是 SEAT 近年來實現獲利的主要推手。若 CUPRA 的未來受到威脅，整個 SEAT 的生存和發展將面臨巨大挑戰。因此，如何解決與關稅有關的問題，將成為決定 SEAT 未來命運的關鍵。
目前，特斯拉 (TSLA-US)、寶馬 (BMW)、賓士集團等多家歐洲汽車製造商以及多家中國電動車企業已對歐盟新關稅提出挑戰。儘管如此，這些法律程序通常需要 18 個月甚至更長時間才能有結果，這讓 SEAT 在時間上面臨嚴峻考驗。
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