歐盟電動車關稅重壓難喘氣 福斯旗下SEAT警告將裁員並減產

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-07 20:07

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根據路透周五 (7 日) 報導，歐洲汽車製造商福斯汽車 (Volkswagen) 旗下西班牙子公司喜悅 (SEAT) 執行長 Wayne Griffiths 警告，若歐盟在 3 月底之前不調整對中國製電動車的高額關稅，將不得不減產並裁員約 1,500 人。

Griffiths 在路透專訪時表示，自從去年 10 月歐盟對中國製電動車徵收關稅以來，該公司生產的 CUPRA Tavascan 電動車已經面臨高達 20.7% 的額外關稅，這對其財務狀況造成嚴重影響。

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據了解，自歐盟對所有中國製電動車徵收額外關稅以來，SEAT 的 CUPRA Tavascan 電動車價格大幅上漲，這款車的定價大約在 50,000 至 60,000 歐元之間，額外的 20.7% 關稅讓其市場競爭力大減，未能達成預期的銷售目標。

Griffiths 說，這一關稅使得 SEAT 未能實現去年的財務目標，並將對 2025 年造成數億歐元的損失。他強調，若這一問題在第一季度內未能解決，SEAT 將面臨生產停滯和裁員風險。

與此同時，SEAT 目前面臨的另一大挑戰是如何達成歐盟的碳排放目標。歐盟規定車企必須降低平均碳排放，對此，車企可以選擇通過購買電動車製造商的碳信用額度來彌補排放差距，或減少內燃機車型的生產。

SEAT 目前尚未加入碳信用池，並計劃通過增加電動車銷售來縮小排放差距。Griffiths 表示，若無法在短期內解決這一問題，公司可能會被迫減少內燃機車型的生產，這將對員工和生產線帶來極大影響。

西班牙總理桑傑士 (Pedro Sánchez) 已經向歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 提出訴求，要求盡快解決此問題，以避免造成大量失業。儘管 SEAT 和福斯集團高層已與歐盟官員進行多次會議，Griffiths 仍強調，若歐盟在第一季未對關稅政策進行調整，公司將不得不採取其他措施，包括可能的法律行動，但他也表示公司無法再等待。

Griffiths 強調，CUPRA 品牌對 SEAT 的轉型至關重要，該品牌是 SEAT 近年來實現獲利的主要推手。若 CUPRA 的未來受到威脅，整個 SEAT 的生存和發展將面臨巨大挑戰。因此，如何解決與關稅有關的問題，將成為決定 SEAT 未來命運的關鍵。