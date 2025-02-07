歐洲央行研究：再降息兩次可能讓利率達到中性

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-07 20:46

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彭博周五 (7 日) 報導，歐洲央行 (ECB) 的經濟學家表示，中性利率的範圍可能在 1.75% 至 2.25% 之間。中性利率是一個理論上的概念，用來幫助確定借貸成本應該降至何種水準，從而結束降息周期。如果這一範圍成立，則目前 2.75% 的存款利率可能還需要再進行兩次 0.25% 的降息才能達到中性利率的上限。

目前，大多數分析師和投資人預測，最終利率將定在 2% 左右，即中性利率的中點。然而，歐洲央行的研究人員提醒，對中性利率的過度依賴是不可取的，因為中性利率代表了一個既不會刺激經濟也不會抑制經濟的理論性利率水準。

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歐洲央行的研究人員 Claus Brand、Noemie Lisack、Falk Mazelis 指出，中性利率雖然為貨幣政策的決策提供補充資訊，並有助於向市場傳達政策立場，但它並不能作為適當貨幣政策的機械性指標。他們強調，貨幣政策的決策應該基於對數據及其宏觀經濟影響的全面分析，而不是僅依賴中性利率的數字。

歐洲央行的這項研究成果是有關央行降息行動的討論之一。自從歐洲央行開始降息以來，已經進行 5 次降息，目的是將通膨率降回 2% 的目標水準。1 月的最新一次降息後，歐洲央行總裁拉加德表示，央行將根據該研究報告來決定未來的政策立場。然而，拉加德的一些同事對於中性利率的有效性提出質疑。

歐洲央行首席經濟學家雷恩 (Philip Lane) 在本周的演講中提醒，隨著借貸成本接近中性利率，過度關注中性利率會「失去部分相關性」。他還在接受彭博《Odd Lots》Podcast 訪問時指出，衡量歐洲央行政策是否具約束力，應考慮包括實際經濟傳遞效應和銀行貸款標準等九個因素。