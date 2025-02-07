傳英國要求蘋果開發「後門」 允許檢視用戶雲端資料

根據《華盛頓郵報》(The Washington Post) 周五 (7 日) 援引知情人士消息報導，英國安全官員已下令蘋果開發一個所謂的「後門」(back door)，以便讓他們能夠檢索任何蘋果用戶在全球範圍內上傳至雲端的所有內容。這項命令的發佈是基於一份來自英國內政部的「技術能力通知」(technical capability notice)，該通知要求蘋果提供對這些資料的訪問權限。