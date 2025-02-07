傳英國要求蘋果開發「後門」 允許檢視用戶雲端資料
鉅亨網編譯段智恆 2025-02-07 19:19
根據《華盛頓郵報》(The Washington Post) 周五 (7 日) 援引知情人士消息報導，英國安全官員已下令蘋果開發一個所謂的「後門」(back door)，以便讓他們能夠檢索任何蘋果用戶在全球範圍內上傳至雲端的所有內容。這項命令的發佈是基於一份來自英國內政部的「技術能力通知」(technical capability notice)，該通知要求蘋果提供對這些資料的訪問權限。
報導指出，蘋果 (AAPL-US) 可能會選擇停止在英國提供加密儲存服務，而不是違背對全球用戶所做的安全承諾。雖然蘋果未在業務時間外回應路透的置評請求，但有匿名消息來源透露，該公司正在面對政府的壓力。
英國內政部的一名發言人表示，「我們不對具體的操作性事宜發表評論，包括是否存在任何此類通知。」
此外，英國政府在一月已經開始調查蘋果和 Google(GOOGL-US) 的智慧手機作業系統、應用程式商店以及瀏覽器，這也是該國利用監管權力的最新舉措。
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