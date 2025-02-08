係「金A」！合庫淨零成果獲國際認證 首度入列CDP A級領導企業

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近年來，為因應國際永續趨勢及氣候變遷之衝擊，合庫金控積極將 SDGs 及 ESG 因子納入營運方針，除引領公股同業率先成立專責之「永續辦公室」並設立副總經理職級以上之永續長，持續精進永續目標與執行策略外，2023 年將永續經營委員會提升為由董事會監督之功能性委員會，強化策略規劃與執行動能。合庫銀行更創公股同業首例於行政部門設立「環境永續科」，系統性地降低營運活動之碳排及強化應對氣候風險之韌性。此外，合庫銀行致力推動企業議合減碳工作，協助中小企業掌握全球供應鏈減碳趨勢，為第一家與 5,000 家中小企業完成議合減碳之金融機構。