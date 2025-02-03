〈勞動基金績效〉去年勞動基金大賺1.4兆 新制勞退收益率16.16% 每人可分5.5萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-03 12:26

‌



勞動基金運用局今（3）日公布 2024 年 12 月勞動基金績效，單月收益 100 億元；全年收益高達 1 兆 428 億元，收益率達 16.48%，整體勞動基金規模為 7 兆 479 億元。其中，新制勞退基金賺 6989.7 億元，收益率 16.16%，以可參與分配的有效帳戶 1272 萬戶來均分，每位勞工可分紅約 5.5 萬元。

勞動基金運用局指出，113 年全球融市場表現受到人工智慧（AI）科技相關產業的強勁成長推動，帶動主要股市呈現上揚，台股亦因半導體與 AI 相關權值股的突出表現受益，然而，市場也面臨通膨據反覆、各國央行利率政策變化及地緣衝突等多重不確定性因素，導致市場波動顯著。

‌



勞動基金運用局表示，整體而言，美國新政府經貿政策動向仍須持續關注，去全球化 進程加速及貿易關稅保護主義皆可能影響通膨走勢，進而干擾貨幣政策決策，加上全球各主要國家成長復甦步調不一，且地緣政治衝突不斷，皆為融市場增添不確定性。