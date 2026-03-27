Google 日前釋出全新 AI 記憶體壓縮技術 TurboQuant，宣稱能在維持模型精準度表現的同時，將 AI 推論最吃資源的 KV Cache 需求大減 6 倍，並讓運算速度提升 8 倍。Google 看好，TurboQuant 可用於緩解 AI 模型現階段面臨的 KV Cache 瓶頸，並應用在大規模語意搜尋。

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業界指出，記憶體為 AI 推論過程中的主要成本之一，過去各家業者皆在壓縮與模型精準度之間取捨，但 Google 透過新的壓縮演算法，在同樣的硬體下維持模型精準度，可支援 AI 出現更長的對話，尤其未來進入邊緣裝置後，該技術的應用範圍將更為廣泛。