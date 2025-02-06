與全球頂尖企業爭輝 兆豐金連3年奪CDP碳揭露「A級」最高榮譽

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-06 18:38

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兆豐金融集團 （2886-TW）長期關注國際氣候變遷議題，致力推動環境永續發展，2024 年 CDP 氣候變遷問卷獲評為「A 級」的最高成績，與全球頂尖企業並列最高榮譽，已連續三年位居領導等級，ESG 表現獲國際肯定。

CDP (碳揭露計畫) 為全球性非營利組織，至今成立超過 20 年，希冀結合投資人與品牌商價值鏈之力量，鼓勵企業透過系統問卷主動揭露、評估與管理氣候變遷所帶來之風險與機會。

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2024 年 CDP 氣候變遷問卷評鑑全球數萬家企業，其中獲評領導等級之企業，除建立完善的氣候治理架構，更需納入氣候相關財務揭露 (TCFD) 標準管理相關風險與機會，並設立具企圖心之科學基礎減碳目標 (SBT)，透過公開、透明的揭露方式，以實際行動彰顯支持聯合國永續發展目標－SDG 13 氣候行動 (Climate Action) 之決心。

兆豐金控董事長董瑞斌表示，兆豐金控自 2017 年起參與 CDP 氣候變遷問卷回覆，憑藉著穩紮穩打策略步調，推動成績逐年提升，環境永續作為備受國際評比機構肯定，除持續透過導入各項 ISO 管理系統及永續相關標準、遵循國際規範及倡議、學習標竿企業案例外，去年 6 月正式通過 SBTi 目標審查，2024 年發布之「氣候暨自然環境報告書」，首度結合氣候相關財務揭露 (TCFD)、自然相關財務揭露 (TNFD) 及國際財務報導準則第 S2 號氣候相關揭露 (IFRS S2) 框架，並獲得台灣檢驗科技 (SGS) 最高等級「TCFD 績效評核 - 標竿者」認證。