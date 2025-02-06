百年金融老店拚淨零！彰銀榮登CDP氣候變遷A級企業

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-06 20:21

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彰化銀行 (2801-TW) 於 2025 年新春開工第一週，榮登 CDP 2024 年問卷氣候變遷 A 級企業！全球環境領域的指標性評比機構 CDP 最新結果公布，彰銀為全球超過 22,000 家參與 CDP 問卷公司中被評為 A 級別 (A Lists) 之企業，相較於前次獲 A - 級，此次列入 A 級企業行列，十足肯定彰銀在氣候變遷治理上的表現與領導力。

彰銀深耕臺灣至今邁向 120 年，為強化與國際氣候變遷及永續發展目標接軌，啟動百年金融老店綠色轉型，將碳管理工作納為核心的永續計畫項目之一。彰銀減碳目標於 2024 年經 SBTi 審核通過後，全力推行碳盤查、碳減量、碳足跡、碳中和及碳權等碳 5C 行動，就自身營運及投融資業務，分別導入 ISO 14064-1 標準及 PCAF 方法學進行碳盤查工作，且其中針對上市櫃股權投資盤查結果，首次通過 BSI 查證並取得聲明書，更在全球淨零浪潮下，為帶動客戶共同促進氣候變遷與環境間平衡，將逐步汰除燃料煤、非常規油氣相關產業之投融資，制定限額管理規範，逐步減少高碳排產業之非綠色融資，以達成授信業務之淨零排放，希冀發揮綠色金融影響力，為全球淨零永續盡一份心力。

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彰銀最新年度自身營運碳排已較 2020 年減少 16.97%，符合 SBTi 年平均減碳 4.2% 路徑，為邁向淨零願景，加速既有建築執行老舊設備汰換、公務運具電動化、屋頂太陽能建置及綠電轉供等行動，新建建築則以綠建築標章為目標進行設計規劃外，自辦危老重建「建成大樓興建工程」，更以低碳設計為首要精神，於 2024 年經內政部評定符合第 1 + 級低碳建築，為國內首件金融業辦公大樓獲頒候選低碳 (低蘊含碳) 建築證書之建築物，未來減碳表現將更受矚目。

自 2024 年起，CDP 問卷納入自然相關財務揭露 (TNFD) 評估，顯示自然環境將是下一階段永續推動關鍵。彰銀表示為進一步整合氣候與自然財務揭露工作，並將國際財務報導準則 S2(IFRS S2) 納入，未來將先啟動自身營運據點進行環境盤點，全面掌握相關環境風險與生態資源狀況，以提升決策效能及整體環境治理能力，為後續制定更具前瞻性的永續策略奠定基礎。