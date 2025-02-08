逸達受美國經銷商指示不定期出貨 1月營收年減逾6成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-08 14:45

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逸達 (6576-TW) 公告 1 月營收 1114 萬元，年減超過 6 成。逸達指出，1 月營收呈現年減，主因為美國經銷商指示不定期出貨，1 月沒有供貨給美國經銷商，導致銷貨收入減少。

逸達 1 月營收 1114 萬元，月減 26.2%，年減 66%。1 月營收包括美國終端市場 1 月的銷售分潤 955 萬元，以及依 CAMCEVI 三個月劑型美國藥證申請委外顧問進度所認列的勞務收入 159 萬元。

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逸達進一步提到，CAMCEVI 六個月劑型 1 月美國終端市場銷售量達 2119 支，較去年 12 月 1990 支，月增 6%，年增 15%，寫下同期新高。

逸達說明 CAMCEVI 進度，去年 10 月底向美國 FDA 遞交 CAMCEVI 三個月劑型的新劑型新藥美國藥證，已於去年 12 月順利進入實質審查，日前已接獲 FDA 通知美國藥證申請之審查完成目標日為今年 8 月 29 日；在美國以外的市場，預計今年第一季向 EMA 提出 CAMCEVI 三個月劑型歐盟藥證申請。

CAMCEVI 六個月劑型的國際拓展方面，在德國上市之後，授權夥伴 Accord Healthcare 今年將陸續在加拿大等國，銷售 CAMCEVI 六個月劑型；長春金賽藥業也將依 pre-NDA 會議的結論，向中國 NMPA 遞交 CAMCEVI 六個月劑型藥證申請。

此外，CAMCEVI 六個月劑型用於兒童中樞性性早熟，以及停經前乳癌的三期臨床試驗也持續積極進行中，臨床收案順利。