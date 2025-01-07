印度下調本財年GDP增速 達到新冠疫情以來最低

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-07 20:12

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根據彭博周二 (7 日) 報導，印度政府將本財政年度經濟成長預測下調至新冠疫情以來新低，經濟學家表示，即便是下修過的預測也可能太樂觀。

印度國家統計局 (NSO) 周二表示，截至今年 3 月的一年內，國內生產毛額 (GDP) 預估成長 6.4%，與經濟學家預測中值一致，但略低於當局去年 12 月預測 6.5%，也遠低上一個財政年度的 8.2% 增速。

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這些數據證實外界擔憂，即印度領先全球的成長正在放緩，讓總理莫迪 (Narendra Modi) 更難實現其雄心勃勃的目標，迅速把印度拉升至發達經濟體並替每年進入就業市場的數百萬年輕人創造就業機會。

經濟學家說，印度要達到今年的修正後的預期可能是一項艱鉅的任務。渣打銀行經濟學家 Anubhuti Sahay 表示：「2025 財年 6.4% 的 GDP 成長意味著下半年 6.8% 的強勁成長，在我們看來，這有點雄心勃勃。」

在薪資下滑和通膨飆升之後，印度本財年消費者削減支出，而該國一些主要零售商的利潤受到打擊，家庭和企業的支出約占印度 GDP 的 60%。印度政府今年的預算支出也低於預算，部分原因是持續數周的選舉進一步抑制經濟成長。

消息傳出後，印度 10 年期公債殖利率維持在 6.75% 不變。

有些經濟學家比印度政府更看空今年的成長結果，高盛 (GS-US) 和野村 (Nomura) 預估僅成長 6%。由於地緣政治緊張局勢和美國候任總統川普提出的關稅限制了全球貿易和投資，未來幾個月印度經濟成長可能仍將面臨壓力。

印度央行 (RBI) 總裁 Sanjay Malhotra) 現在面臨的壓力越來越大，要求他開始降息並扭轉其前總裁 Shaktikanta Das 的限制性立場。在 Das 的帶領下，印度央行近兩年來一直保持利率不變，儘管包括政府內部在內的呼聲越來越高，要求放鬆利率。

Malhotra 在上個月的報告中表示，有鑑於消費者和企業信心強勁，未來幾個月經濟可能會反彈。印度央行今年的第一個利率決策定於 2 月 7 日做出。