〈財報〉馬士基上季業績超預期 看好今年全球貨櫃市場成長

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-06 19:48

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丹麥航運巨擘馬士基 (Maersk) 周四 (6 日) 公布 2024 會計年度第四季財報，該季營收、獲利均打敗華爾街分析師預期，同時看好今年展望給出亮眼財測，利多消息推升股價飆漲逾 9%，有望創下 2020 年以來最佳單日表現。

截稿前，馬士基哥本哈根上市的股價上漲 9.38%，每股暫報 11,890.00 丹麥克朗。

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根據財報，馬士基去年第四季營收年增 24% 至 554.8 億美元，優於分析師預估的 547.7 億美元；該季稅息前折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 年增 26% 至 121.3 億美元，也高於分析師預估的 114.9 億美元。

展望未來，馬士基預估今年 (2025 會計年度)EBITDA 介在 60 億至 90 億美元區間，高於分析師預估的 67 億美元。該公司稱，如果達到預期數字低端意味著紅海航線將在年中重新開放，如果今年該航線仍無法航行，則 EBITDA 將達到區間高端。

馬士基認為，消費者需求無視日益加劇的貿易戰，今年全球貨櫃航運市場將繼續成長 4%，去年成長率為 6%。該公司執行長柯文勝 (Vincent Clerc) 說：「關稅是一個更複雜的因素，還有利率、外匯、稅率等因素，所有這些因素都影響著消費者的情緒。 」

柯文勝補充說：「在我們看來，美國和世界其他地區的消費者信心和需求都非常強勁，全球市場將實現成長。」

對於全年 EBITDA 的預測，柯文勝受訪時說：「年中看起來仍然是一個相當雄心勃勃的時間表，重新調整航運網路是一個複雜的過程，公司不想在短時間內完成，只是幾個月後不得不回到避免這條路線。」

分析認為，一旦中東停火全面實施，貨輪將返回紅海，航運業將再次面臨供過於求的局面，今年新造船進入市場將加劇這種局面。彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 資深分析師 Lee Klaskow 上月曾表示：「這將推動利率下降，收入和利潤也將隨之下降。」

摩根大通分析師指出，受海運和碼頭業績的推動，馬士基去年第四季度獲利強於預期，但其財測表明，今年下半年主要的航運業務將「陷入虧損」。