印度出版商控告OpenAI侵犯版權 要求停止使用書籍內容訓練AI

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-25 02:30

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根據路透周五 (24 日) 報導，印度的出版商聯盟 (Federation of Indian Publishers, FIP) 及其國際合作夥伴向 OpenAI 提起版權訴訟，要求該公司停止使用其受版權保護的內容進行人工智慧 (AI) 訓練。該案於德里高等法院提出，是全球範圍內針對 OpenAI 的系列訴訟之一，這些訴訟主要針對 OpenAI 在訓練 ChatGPT 過程中使用未經授權的版權作品。

根據印度出版商聯盟的代表表示，這起訴訟是由該聯盟代表其成員提交的，其中包括像 Bloomsbury、Penguin Random House、劍橋大學出版社 (Cambridge University Press)、Pan Macmillan 等知名國際出版商，以及印度的 Rupa Publications 和 S. Chand and Co 等地方出版社。訴訟要求法院禁止 OpenAI 繼續使用其成員的版權作品，並要求 OpenAI 刪除已經用於 AI 訓練的資料集，或者提出如何補償這些出版社。

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OpenAI 則回應稱，其 AI 系統僅使用公開可得的資料，並且不認同這些訴訟的指控。OpenAI 表示，若按照法院的要求刪除訓練資料，將會違反其在美國的法律義務，且印度法院無權審理此案，因為 OpenAI 的伺服器位於國外。對此，出版商聯盟認為，既然 OpenAI 在印度提供服務，則其業務應當遵循印度的法律。

此案的爭議之一是，OpenAI 的 ChatGPT 工具會根據書籍的內容提供摘要。比如，當被詢問哈利波特系列的第一本書時，ChatGPT 會提供每章的摘要和故事高潮，但並不會提供書中的完整文本。印度出版商認為，這樣的摘要功能會直接影響他們的銷售，因為讀者可能不再購買書籍，僅依賴 AI 工具來獲取書中的精華內容。

此次訴訟可能成為印度及全球範圍內關於 AI 與版權問題的象徵性案件。法官的裁決將對如何平衡知識產權保護與科技發展產生深遠影響。案件預估將在 1 月 28 日進行聽證，未來可能對 AI 技術在各國的發展和法律框架產生重大影響。