英國央行如期降息1碼 但警告今年通膨將大幅反彈

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-06 20:11

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英國央行 (BOE / 英格蘭銀行) 周四 (6 日) 如期宣布降息 1 碼 (25 個基點)，利率降至 19 個月新低 4.5%，9 名貨幣政策委員會(MPC) 成員中有 7 人投下贊成票，其中有兩名成員支持降息 2 碼(50 個基點)。儘管如此，英國央行語氣依然偏向鷹派，指出只需再降息兩次，便能將通膨降回 2% 的目標水準。

英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 說：「我們能夠再次降息對許多人來說是好消息。我們將密切留意英國經濟和全球發展，並採取漸進和謹慎的方式進一步降息。」這與去年 12 月份的措辭有所不同，當時他只提到「漸進」，並沒有提到「謹慎」一詞。

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不過，英國央行警告通膨率將「大幅」上升，在今年稍晚達到 3.7% 的峰值，高於上次預測的 2.8%，這對財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 來說是一個打擊，因為央行下調經濟成長預期並下調對短期經濟成長的估計。

儘管英國央行的政策語氣顯得較為保守，但市場反應較為激烈。交易員注意到兩名 MPC 成員「激進」降息立場，無視英國央行鷹派聲明，預估今年可能還會降息 1 碼 3 次。

這一消息對英鎊造成了壓力，英鎊兌美元匯率應聲走跌，一度貶值 1.2% 至 1 英鎊兌 1.2361 美元，截稿前報 1.24 美元；英國公債殖利率全面下跌多達 6 個基點。

根據最新數據，去年第三季經濟成長停滯，並且最新的單月國內生產毛額 (GDP) 數據顯示，英國在去年 11 月的經濟僅成長 0.1%，而去年 10 月則出現 0.1% 的萎縮。與此同時，去年 12 月的通膨率降至 2.5%，低於預期，進一步支撐降息的預期。英國央行表示，過去兩年已在通膨控制方面取得顯著進展，外部衝擊逐漸減弱。

然而，英國央行強調其政策將保持謹慎，並採取「漸進且謹慎」的方法來撤回貨幣政策限制。儘管降息，MPC 仍警告通膨風險依然存在，特別是在全球貿易戰和美國對主要貿易夥伴徵收關稅的背景下。

有分析認為，MPC 成員現在必須判斷如何在提振經濟成長的需求與初現的貿易戰帶來的通膨風險之間取得平衡，因為美國總統川普開始對美國最親密的貿易夥伴徵收關稅，並威脅要對歐盟和英國採取同樣的措施。

此外，英國央行將今年 GDP 增速預測下修至 0.75%，但預估今年年中會開始回升，到 2026 和 2027 年 GDP 增速將達到 1.5%，高於先前預測的 1.25%。該行表示，這一預測「並不依賴於全球關稅的變化」，但如果爆發貿易戰，可能會拖延投資支出和雇用決策，進而抑制英國經濟成長。

經濟學家對未來利率走向看法分歧

關於未來的利率走向，經濟學家對英國央行的政策預期存在分歧。一些專家認為，央行可能會繼續保持「逐季降息」的步伐，即每季降息一次，而其他專家則預計，央行可能會對經濟疲弱做出更為強烈的反應，甚至在 3 月的貨幣政策會議中再次降息。

Berenberg 的資深經濟學家 Andrew Wishart 指出，由於英國經濟陷入停滯且就業數據疲弱，英國央銀可能需要更快地放鬆貨幣政策，以防止失業進一步惡化。他提到，英國央行在去年 12 月的會議中認為就業市場處於大致平衡狀態，但隨後的就業數據顯示就業出現進一步下滑。

另一方面，凱投宏觀 (Capital Economics) 的經濟學家 Ashley Webb 認為，儘管近期經濟活動疲弱且川普的關稅政策帶來不確定性，英國央行可能會繼續保持漸進的降息步伐。他預測，儘管通膨可能會在 2025 年回升至 3%，但當通膨再次降至 2% 以下時，英國央行可能會將利率降至 3.50%，而不是市場預期的 3.75% 至 4.00%。

英國財政大臣樂見降息

英國財政大臣里夫斯對英國銀行的降息表示歡迎，但同時強調自己對經濟成長率仍不滿意。她表示，財政部門的計畫旨在「刺激經濟成長」，並承諾會解決影響英國建設的障礙，放寬不必要的規範並加大對基礎設施的投資。