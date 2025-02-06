登山機器腿！陸網友：没想到登泰山也有了科幻感

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-06 08:40

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為幫助老年人和體力較差的遊客更好地體驗登泰山樂趣，中國泰山景區在這個春節假期首次嘗試投入助力機器人裝備。

據《央視》周三（5 日）報導，這款「登山機器腿」自重僅 1.8 公斤，可連續走 5 個多小時，一次充電可行走約 14 公里。

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一位遊客表示，穿上這套裝備爬山，「比走平道都輕快！」網友說：「沒想到登泰山也有了科幻感！」

泰山景區正式投入使用後，這種助力機器人裝備將以租賃方式供遊客使用。

登山助力機器人是一款外骨骼機器人，運用先進人體工學設計，以及動力、電子、人工智慧（AI）算法等核心技術，可感知穿戴者下肢每一個運動趨勢。

外骨骼機器人可廣泛應用於登山、健身、跑步、日常行走、上樓等生活和工作場景。除此之外，它還可以用於軍事領域。

把有人和無人作戰力量結合起來，是研究未來作戰的一個縮影。前不久，新疆軍區某部在海拔 5,300 公尺的喀喇崑崙高原組織後勤保障演練，探索高原高寒條件下物資運送新模式。

近年來，隨著新型後勤裝備不斷更新換代，傳統「車載」模式越來越難以滿足實戰需要，很容易受地形、道路限制，從而導致任務失敗或延遲。