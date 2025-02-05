改採DeepSeek？人形機器人新創Figure終止與OpenAI合作 放豪語「30天內驚豔世界」

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-05 16:40

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美國機器人新創企業 Figure 周二 (4 日) 宣布終止與 OpenAI 的合作關係，創辦人 Brett Adcock 在 X 上聲稱，在機器人 AI 方面取得重大突破且完全自主研發，雖未透露細節，但豪言將在 30 天內推出顛覆人形機器人產業的創新成果，這也讓網友懷疑是否採用了 DeepSeek。

美國科技媒體《TechCrunch》報導，Adcock 表示，要想在現實世界中大規模實現具身 AI，機器人技術與 AI 的深度垂直整合勢在必行。「我們不能將 AI 外包，這和我們不能外包硬體是一個道理。」

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Adcock 指出，合作中的關鍵問題是整合。儘管 OpenAI 擁有強大的技術實力，但將 AI 應用於實體機器人並非其核心關注焦點。真正的突破需要將 AI 模型與特定硬體深度融合，打造端到端 AI 模型的解決方案。

隨著近期 DeepSeek 爆紅，網友認為 Figure 可能轉向採用 DeepSeek 等開源 AI 模型，也有網友好奇 Figure 未來如何解決機器人在 5G 物聯網、電子卡槽，乃至未來衛星通訊等方面的技術難題。

公開資料顯示，Figure 機器人率先在倉儲物流、快遞配送、醫療服務等領域展開佈局，著力解決人類在日常工作中的問題。

去年 3 月，在宣佈與 OpenAI 展開合作的 13 天後，Figure 就發佈由 OpenAI 大模型加持的 Figure 01 的展示影片，可識別物體，與人類流暢對話，並聽從指令做家事等等。

5 個月後，升級版 Figure 02 便實現突破性進展，搭載客製化 AI 模型，具備自然對話和視覺推理能力，且在續航和計算能力上都有顯著提升。

專家認為，這場「分手」的背後或許還有其他原因。

過去兩年，OpenAI 雖通過其內部創業基金投資多家專注於開發類人機器人技術的公司，並為這些公司的人形機器人提供動力的 AI 模型，但事實上，OpenAI 自成立以來就對機器人領域早有佈局，像是 2017 年發布的 Roboschool 類比工具，以及 2018 年訓練的人類機械手等。

今年，OpenAI 更顯露重返機器人領域的野心，開始組建專業的機器人團隊，最近也向美國專利商標局提交一份新的商標申請，暗示其將涉足多個新產品線，包括人形機器人、智慧珠寶、VR/AR 設備等硬體產品。

商標申請中也提到「用戶可程式設計的人形機器人」及「具溝通和學習功能、用於輔助和娛樂人類的人形機器人」，這或許也顯示 OpenAI 正探索開發兼具輔助與娛樂功能的人形機器人。

浙商證券則指出，特斯拉與輝達等科技巨頭的人形機器人專案正在快速推進，今年料將進入有限生產階段，中國企業如華為、宇樹科技等也在積極佈局，形成內外雙驅的產業擴張態勢，顯示人形機器人市場即將進入快速發展期，為相關企業提供巨大成長空間。 AGI 技術的持續突破使得人形機器人在圖像分類、視覺推理和英語理解等方面取得顯著進展，預計中美製造業和家政業的人形機器人需求到 2030 年共將達到約 203 萬台，市場規模約 3185 億元。