OpenAI 宣布眾所期待的 GPT-5 將於 8 日凌晨 1 點發布，目前預期共會推出三個版本。此外，OpenAI 也表示，未來一年將以 1 美元的價格向美國聯邦機構提供其 ChatGPT Enterprise 產品。

OpenAI預告8日凌晨發布GPT-5 輕量版模型可望同步亮相。(圖:shutterstock)

根據 OpenAI 官網最新流出的圖示，OpenAI 此次可能會帶來 GPT-5、GPT-5 mini 和 GPT-5 nano 三個版本，這點和之前的 GPT-4.1 相同。

執行長奧特曼 (Sam Altman) 年初時透露，GPT-5 將在推理與邏輯能力上大幅躍進，具備所謂的「鏈式思維」特性，能將複雜問題拆解為一系列邏輯步驟，並且逐步推論答案，展現更接近人類思維邏輯的運作方式。

GPT-5 也將內建更強大的推理模組、支援深度搜尋 (Deep Research) 等延伸功能，進一步強化回應精準度與多步驟任務的處理效率。

市場預測，OpenAI 除了將推出 GPT-5 主要模型，可能也會同步發表輕量級的 GPT-5 mini 與 GPT-5 nano，讓開發者與一般使用者能依不同需求與運算資源，選擇最合適的模型版本，並且能佈署應用在如筆電、 手機等終端裝置。這樣的配置策略，也與在 GPT-4.1 系列中出現多模型階層的做法相呼應。

美政府員工可用企業版 ChatGPT 年費僅 1 美元

同時，OpenAI 首席產品長 KevinWeil 宣布，未來一年，美國聯邦行政部門都可以使用 ChatGPT，年費僅需 1 美元。

OpenAI 認為幫助政府更好地開展工作，使服務更快捷、更簡單且更可靠是讓每個人都能享受 AI 益處的關鍵途徑。

消息一出，引發 Reddit 熱議，OpenAI 看來是想要靠著此舉「嘗試供應商鎖定」。

此外， OpenAI 傳出正進行初步協商，計劃啟動一輪股份出售，讓內部與前任員工透過二級市場實現股份變現，預估公司估值將飆升至約 5,000 億美元，進一步彰顯其在全球科技界的影響力。

OpenAI 此次的股份出售消息，正好接續其最新一輪 83 億美元的融資。據了解，這是其原訂 400 億美元募資計畫的第二階段，而該輪融資亦超額認購了約五倍。知情人士表示，OpenAI 成功提前獲得了這筆資金。