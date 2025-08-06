鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-08-06 14:41

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OpenAI 周二 (5 日) 正式發布兩款免費試用的開放權重語言模型：gpt-oss-120b 和 gpt-oss-20b。這是 OpenAI 自 2019 年推出 GPT-2 以來，六年來首次發布開放權重模型，同時也是其與微軟簽署獨家雲端服務協議後，首批問世的此類模型，代表 OpenAI 在 AI 戰略上邁出了重要一步。

OpenAI睽違6年再推開放模型！筆電手機就能跑 效能接近o4-mini。(圖:shutterstock)

此次發布的兩款新模型，旨在回應 Meta、微軟支持的 Mistral AI 以及中國新興力量 DeepSeek 等競爭對手在開放權重模型領域的挑戰。

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OpenAI 執行長奧特曼表示：「gpt-oss 是一個重大突破，這是最先進的開放權重推理模型，具有與 o4-mini 相當的強大現實世界性能，可以在你自己的電腦（或手機的較小版本）上本地運行。我們相信這是世界上最好、最實用的開放模型。」

低成本、高效率的 GPT 模型選項

gpt-oss-120b 和 gpt-oss-20b 被設計為低成本的 GPT 模型選項，讓開發者、研究人員和企業能夠輕鬆運行和自訂。其中，gpt-oss-20b 可在 16GB 記憶體的筆記型電腦上運行，而 gpt-oss-120b 則需要約 80GB 記憶體，這兩款模型均支援高級推理、工具使用和思維鏈處理。

Altman 強調，這些模型可在個人電腦（PC）甚至手機上本地運行，無需網路連接，為用戶提供完全的控制權和隱私保護。這對於希望在本地環境中部署 AI 應用、確保數據安全和降低營運成本的用戶而言，無疑是巨大的利好。

值得一提的是，亞馬遜也宣布將首次在其 Bedrock 和 SageMaker 平台上提供 OpenAI 的開放權重模型，這是雲端運算巨頭亞馬遜首次引入 OpenAI 的產品，顯示了市場對開放權重模型的強烈需求和廣闊前景。

高度重視安全 測試與評估更廣泛

gpt-oss-20b 和 120b 的發布，凸顯著 OpenAI 戰略上的重要轉變。此前，OpenAI 曾多次推遲開放權重模型的發布，並進行了廣泛的安全測試和評估，以確保模型不被惡意利用。

所謂的「開放權重」是一種介於開源和閉源之間的中間形態，意味著企業和政府機構可以自主運行該模型，因為他們可以查看模型的權重並進行修改。這與完全開源（使用者可查看原始碼組成，包括訓練和權重分配方式）和完全閉源（模型內部機制不對外公開）有所不同。

OpenAI 對開放權重模型的安全性給予了特別關注。該公司在預訓練期間過濾了與化學、生物、放射性和核（CBRN）相關的有害數據。為直接評估風險，OpenAI 對模型進行了專門的生物學和網路安全資料微調，並與三個獨立專家小組合作，對其惡意微調評估提供回饋。Altman 強調：「我們努力減輕最嚴重的安全問題，特別是在生物安全方面。gpt-oss 模型在內部安全基準測試中的表現與我們的前端模型相當。」

超越與匹敵現有頂尖模型

根據 OpenAI 介紹，兩款 gpt-oss 模型採用了其最先進的預訓練和後訓練技術，特別注重推理、效率和跨部署環境的實用性。它們都使用了專家混合（MoE）架構的 Transformer，以減少處理輸入所需的活躍參數數量。

具體而言，gpt-oss-120b 每個 token 啟動 5.1 億參數，總參數量為 1170 億；gpt-oss-20b 活化 3.6B 參數，總參數量為 210 億。模型使用交替的密集和局部帶狀稀疏注意力模式，支援高達 128k 的上下文長度。

在效能評估方面，OpenAI 揭露，gpt-oss-120b 在核心推理基準測試中接近 OpenAI o4-mini 的表現。較小的 gpt-oss-20b 模型在相同評估中達到或超過 OpenAI o3-mini 的性能。

更令人振奮的是，gpt-oss-120b 在競賽編碼（Codeforces）、通用問題求解（MMLU 和 HLE）以及工具調用（TauBench）方面均優於 OpenAI o3-mini，並匹敵甚至超越了 OpenAI o4-mini。它在健康相關查詢（HealthBench）和競賽數學（AIME 2024 和 2025）方面的表現甚至超過 o4-mini。

即使規模較小，gpt-oss-20b 在上述同類的評估中也匹敵甚至超越了 OpenAI o3-mini，甚至在競賽數學和健康方面也超越了後者。

回應 Mea、DeepSeek 的挑戰



這兩款模型在 Apache 2.0 許可下免費提供，使用者可透過 Hugging Face 和 GitHub 等平台下載。除了亞馬遜，Baseten 和微軟也將提供這些模型。OpenAI 與包括 Azure、vLLM、Ollama、AWS、Fireworks 等領先部署平台合作，確保開發者能夠廣泛使用這些模型。微軟也將 GPU 優化版本的 gpt-oss-20b 模型引進 Windows 設備，讓 Windows 開發者更輕鬆地使用開放模型進行建置。

OpenAI 總裁 Greg Brockman 表示：「看到生態系統的發展令人興奮，我們很高興能為此做出貢獻，真正推動前端發展，然後看看會發生什麼。」此次發布開放權重模型，很大程度上受到市場競爭壓力驅動，特別是來自中國 DeepSeek 的挑戰。