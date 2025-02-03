鉅亨速報 - Factset 最新調查：丹普席伊麗國際TPX-US的目標價調升至70元，幅度約4.48%
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對丹普席伊麗國際(TPX-US)提出目標價估值：中位數由67元上修至70元，調升幅度4.48%。其中最高估值78元，最低估值62元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予丹普席伊麗國際評價：積極樂觀7位、保持中立4位、保守悲觀0位。
丹普席伊麗國際今(3日)收盤價為63.14元。近5日股價上漲4.48%，標普指數下跌1%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：丹普席伊麗國際TPX-US的目標價調升至61元，幅度約6.09%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：博思艾倫漢密爾頓控股BAH-US的目標價調降至150元，幅度約3.23%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態STLD-US的目標價調升至145元，幅度約3.57%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利丹尼森(AVY-US)EPS預估下修至10元，預估目標價為215.00元
上一篇
下一篇