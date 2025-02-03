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鉅亨速報 - Factset 最新調查：丹普席伊麗國際TPX-US的目標價調升至70元，幅度約4.48%

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對丹普席伊麗國際(TPX-US)提出目標價估值：中位數由67元上修至70元，調升幅度4.48%。其中最高估值78元，最低估值62元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予丹普席伊麗國際評價：積極樂觀7位、保持中立4位、保守悲觀0位。

丹普席伊麗國際今(3日)收盤價為63.14元。近5日股價上漲4.48%，標普指數下跌1%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股TPX市場預估目標價

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