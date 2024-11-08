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鉅亨速報 - Factset 最新調查：丹普席伊麗國際TPX-US的目標價調升至61元，幅度約6.09%

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 10:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對丹普席伊麗國際(TPX-US)提出目標價估值：中位數由57.5元上修至61元，調升幅度6.09%。其中最高估值65元，最低估值49元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予丹普席伊麗國際評價：積極樂觀7位、保持中立4位、保守悲觀0位。

丹普席伊麗國際今(8日)收盤價為54元。近5日股價上漲6.09%，標普指數上漲4.69%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TPX市場預估目標價

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