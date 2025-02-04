鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬事達卡MA-US的目標價調升至626.5元，幅度約3.3%
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 00:15
根據FactSet最新調查，共32位分析師，對萬事達卡(MA-US)提出目標價估值：中位數由606.5元上修至626.5元，調升幅度3.3%。其中最高估值670元，最低估值491元。
綜合評級 - 共有40位分析師給予萬事達卡評價：積極樂觀30位、保持中立9位、保守悲觀1位。
萬事達卡今(4日)收盤價為559.14元。近5日股價上漲3.3%，標普指數下跌1%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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