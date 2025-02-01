search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾基亞(NOK-US)EPS預估上修至0.33元，預估目標價為5.32元

鉅亨網新聞中心 2025-02-01 06:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對諾基亞(NOK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.33元上修至0.33元，其中最高估值0.38元，最低估值0.28元，預估目標價為5.32元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.38(0.43)0.440.460.41
最低值0.28(0.28)0.30.330.37
平均值0.33(0.34)0.370.390.39
中位數0.33(0.33)0.370.390.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值213.81億223.18億227.08億216.33億
最低值183.86億185.45億198.14億216.33億
平均值202.10億208.55億214.61億216.33億
中位數203.62億211.05億215.39億216.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.510.340.800.13--
營業收入249.11億262.42億261.81億240.63億207.90億

詳細資訊請看美股內頁：
諾基亞(NOK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNOK

相關行情

台股首頁我要存股
諾基亞4.6-2.13%

延伸閱讀


Empty