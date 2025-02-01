鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾基亞(NOK-US)EPS預估上修至0.33元，預估目標價為5.32元
鉅亨網新聞中心 2025-02-01 06:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對諾基亞(NOK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.33元上修至0.33元，其中最高估值0.38元，最低估值0.28元，預估目標價為5.32元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.38(0.43)
|0.44
|0.46
|0.41
|最低值
|0.28(0.28)
|0.3
|0.33
|0.37
|平均值
|0.33(0.34)
|0.37
|0.39
|0.39
|中位數
|0.33(0.33)
|0.37
|0.39
|0.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|213.81億
|223.18億
|227.08億
|216.33億
|最低值
|183.86億
|185.45億
|198.14億
|216.33億
|平均值
|202.10億
|208.55億
|214.61億
|216.33億
|中位數
|203.62億
|211.05億
|215.39億
|216.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.51
|0.34
|0.80
|0.13
|--
|營業收入
|249.11億
|262.42億
|261.81億
|240.63億
|207.90億
詳細資訊請看美股內頁：
諾基亞(NOK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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