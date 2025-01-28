微軟CEO納德拉評DeepSeek：令人印象深刻 運算效率非常高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-28 15:00

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Meta 首席 AI 科學家、圖靈獎得主 Yann LeCun 表示，DeepSeek 的成功，並不應該被看作中國人工智慧（AI）超越了美國，應看作開源模型正在超越專有模型。

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LeCun 寫道：「DeepSeek 受益於開放研究和開源…... 他們提出了新的想法，並在其他人的工作基礎上建構了這些想法。他們的工作公開和開源，每個人都可以從中受益。」

近期 DeepSeek-R1 躋身大模型競技榜前三，以開源、便宜 20 倍的身價與 ChatGPT-4o（2024.11.20）並列。

本月亦有消息稱臉書母公司 Meta 成立了四個專門研究小組研究 DeepSeek 的工作原理，並以此改進旗下大模型 Llama。

1 月 20 日，DeepSeek-R1 推理大模型正式發布。DeepSeek-R1 在後訓練階段大規模使用了強化學習技術，在僅有極少標注數據的情況下，極大提升了模型推理能力。在數學、代碼、自然語言推理等任務上，性能比肩 OpenAI o1 正式版。

不僅如此，Deepseek 已登頂蘋果中國地區和美國地區應用商店免費應用程式（App）下載排行榜，在美國地區下載榜上超越了 ChatGPT。