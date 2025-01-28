微軟CEO納德拉評DeepSeek：令人印象深刻 運算效率非常高
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-28 15:00
據《CNBC》上周五（24 日）報導，微軟 (MSFT-US) 執行長納德拉在瑞士達沃斯世界經濟論壇上表示：「DeepSeek 新模型令人印象深刻，尤其是在如何高效開發開源模型並進行推理運算方面，它的運算效率非常出色。我們應當非常、非常認真地看待中國這些技術的進展。」
Meta 首席 AI 科學家、圖靈獎得主 Yann LeCun 表示，DeepSeek 的成功，並不應該被看作中國人工智慧（AI）超越了美國，應看作開源模型正在超越專有模型。
LeCun 寫道：「DeepSeek 受益於開放研究和開源…... 他們提出了新的想法，並在其他人的工作基礎上建構了這些想法。他們的工作公開和開源，每個人都可以從中受益。」
近期 DeepSeek-R1 躋身大模型競技榜前三，以開源、便宜 20 倍的身價與 ChatGPT-4o（2024.11.20）並列。
本月亦有消息稱臉書母公司 Meta 成立了四個專門研究小組研究 DeepSeek 的工作原理，並以此改進旗下大模型 Llama。
1 月 20 日，DeepSeek-R1 推理大模型正式發布。DeepSeek-R1 在後訓練階段大規模使用了強化學習技術，在僅有極少標注數據的情況下，極大提升了模型推理能力。在數學、代碼、自然語言推理等任務上，性能比肩 OpenAI o1 正式版。
不僅如此，Deepseek 已登頂蘋果中國地區和美國地區應用商店免費應用程式（App）下載排行榜，在美國地區下載榜上超越了 ChatGPT。
在社交平台 X 上，DeepSeek 已經成為熱門話題。日前一位科技愛好者在 X 發布一篇貼文名為「再見 ChatGPT！」的貼文，直言 DeepSeek 最新模型才發布五天，世界已經被其潛力震驚。這篇貼文獲得了超過 8,000 個轉發和超過 5 萬點讚。
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