諾和諾德股價大漲 實驗性減重藥物臨床試驗成效顯著

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-24 20:27

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丹麥製藥巨擘諾和諾德 (Novo Nordisk) 周五股價狂飆逾 10%，重新成為歐洲市值最高的公司，此前該公司宣布一款實驗性減重注射劑在臨床試驗中幫助患者減重 22%，提振投資人信心。

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諾和諾德是著名減重藥物 Wegovy 和糖尿病藥物 Ozempic 的開發商，目前正致力於研發新一代藥物，期望能進一步加速減重效果，並提供更多健康益處，同時減少副作用。

諾和諾德周五表示，在最新的臨床試驗中，患者接受不同劑量的「Amycretin」—這款藥物模仿與 Wegovy 相同的腸道激素來抑制食慾、延遲胃排空並控制血糖，同時還結合胰臟中的一種名為胰島素的激素，這種激素同樣有助於調節食慾。

試驗結果顯示，使用最低劑量的患者在 20 周後體重減少 9.7%，而使用最高劑量的患者在 36 周後減重達 22%。最常見的副作用為胃腸不適，且絕大多數副作用為輕度至中度。

諾和諾德的研發執行副總裁 Martin Lange 對這一結果表示令人感到鼓舞，並指出臨床試驗中顯示的結果支持「Amycretin」的減重潛力，這與之前在口服形式中觀察到的效果一致。

此次試驗測試了「Amycretin」的注射形式，但諾和諾德也在單獨開發該藥物的口服形式。去年初的早期試驗顯示，口服藥物在 12 周後的減重效果為 13%，遠高於 Wegovy 在同樣時間內僅有 6% 的減重效果。