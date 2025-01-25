美1月密大消費者信心指數終值降至71.1 創3個月新低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-25 01:10

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美國密西根大學周五 (24 日) 公布最終調查顯示，1 月消費者信心指數終值從去年 12 月的 74 降至 71.1，創下 3 個月新低，原因是擔心失業和潛在關稅對通膨的影響。

美 1 月密大消費者信心指數終值降至 71.1，創 3 個月新低。(圖：ZeroHedge)

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調查顯示，消費者對未來通膨軌跡的擔憂都很明顯，這種擔憂與對關稅等預期政策看法有關。具體作法是提前購物避免未來價格上漲，而先前強勁的汽車和零售銷售數據也證實消費者正在按照此觀點行事。

備受矚目的通膨方面。消費者對未來 5 到 10 年通膨預期終值報 3.2%，雖然低於市場預期的 3.3%，但比去年 12 月的 3.0% 加速成長；對未來 1 年的通膨預期為 3.3%，符合經濟學家預期，比去年 12 月的 2.8% 大幅成長。

調查顯示，長、短通膨預期全面上升。(圖：ZeroHedge)

許多經濟學家警告說，關稅可能會推高價格，這可能會在關稅推出後對消費者信心和需求造成壓力。川普政府正指望更便宜的能源來幫助緩解物價水準的上漲。

另一方面，就業市場雖然仍有彈性，但最近幾個月也變得有些令人擔憂，因為失業的美國人找工作的時間變長了。與此同時，川普承諾縮減聯邦勞動力規模，這可能會影響到聯邦工作人員高度集中的地區。

密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 在聲明中表示：「儘管本月收入成長，但對失業的擔憂有所上升，大約 47% 的消費者預估未來一年失業率將上升，這是自新冠疫情大流行經濟衰退以來的最高水準。 」