〈財報前瞻〉ASML展望不明朗 主要客戶支出不確定且中國需求放緩
鉅亨網編譯段智恆 2025-01-24 21:04
荷蘭半導體設備巨擘艾司摩爾 (ASML)(ASML-US) 去年第三季度財報未達預期後，股價大幅下跌，並引發市場對其未來財測的關注。儘管該公司在半導體製程設備領域處於領先地位，但目前面臨來自主要客戶支出計畫不確定性、全球市場需求疲軟及地緣政治風險等多重挑戰。
艾司摩爾將於下周三 (29 日) 公布 2024 會計年度第四季與全年財報。
2025 財年營收預測下修 股價承壓
華爾街分析師預期估艾司摩爾 2024 會計年度全年營收約為 322 億歐元 (338 億美元)，這一數字略低於該公司先前指引的中間值。艾司摩爾在去年 10 月下調 2025 年營收預測，此舉讓其股價自去年 7 月的高點下跌約 30%。
Quilter Cheviot 的全球技術分析師 Ben Barringer 表示：「艾司摩爾是半導體設備行業的關鍵指標，近期的產業預測已經下調，這主要是因為中國市場的需求不確定以及像三星和英特爾 (INTC-US) 等公司的表現成為關鍵因素。」
主要客戶支出不確定 英特爾、三星處境艱難
艾司摩爾的主要客戶英特爾和三星面臨的困難進一步加大其財測的不確定性。英特爾目前正處於尋找新任執行長的過渡期，這讓其對艾司摩爾設備的支出計畫變得不穩定。
三星電子則面臨生產挑戰，尤其在高頻寬記憶體的製作上落後於競爭對手。Janus Henderson Investors 的投資組合經理 Richard Clode 指出：「這讓我們更難以對 2025 年全數風險消除保持信心，並且對長期預測的重建信心也變得更加困難。」
中國市場需求放緩 地緣政治風險升高
中國市場對艾司摩爾的營收貢獻曾一度占到近一半，但隨著中國半導體製造商的需求放緩，艾司摩爾預估 2025 年來自中國的銷售貢獻將降至 20%。
此外，艾司摩爾仍面臨來自美國政府對其對中國出口限制的壓力。荷蘭總理史庫夫 (Dick Schoof) 日前也表示，預估川普政府將繼續推動對艾司摩爾的出口限制。Ben Barringer 提到：「這讓艾司摩爾面臨著日益嚴峻的地緣政治風險，對其未來的成長帶來挑戰。」
台積電需求可能成為關鍵支撐
儘管面臨多重挑戰，艾司摩爾仍可從台積電 (2330-TW)(TSM-US) 強勁的資本支出計畫中獲得支撐。台積電打算在今年下半年開始量產 2 奈米新晶片，並預估今年的資本支出將達到約 400 億美元，這將為艾司摩爾帶來重要的訂單。
根據美銀分析師 Didier Scemama 的看法：「儘管短期需求前景不明朗，艾司摩爾的技術仍具有極高的進入壁壘，這使得該公司在長期內仍然具有吸引力。」台積電的人工智慧 (AI) 相關需求可能有助於彌補英特爾和三星需求疲弱帶來的影響。
長期展望仍具吸引力 但短期挑戰加劇
儘管短期內面臨多重挑戰，艾司摩爾仍被視為半導體設備領域「無可替代」的公司，擁有高度競爭壁壘。美銀分析師 Didier Scemama 指出：「這家公司仍然無可取代，擁有的技術有著極高的進入壁壘。儘管 2025 年的需求前景仍不明朗，艾司摩爾仍有望在 2030 年實現年均 16% 的獲利成長，因此其長期投資價值依然吸引人。」
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