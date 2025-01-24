甲骨文股價漲勢亮麗 分析師謹慎看待

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-24 19:30

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甲骨文 (ORCL-US) 今年開局強勁，迄今股價上漲逾 10%，並宣布與軟銀集團 (SoftBank) 及 OpenAI 組建 1,000 億美元合資公司，擴展其資料中心業務，並進一步加強在雲端運算領域的競爭力。這一消息讓投資人對甲骨文的增長前景充滿期待，尤其是在人工智慧 (AI) 領域的應用帶來的潛力。

甲骨文的雲端業務仍然落後於亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US)，在基礎設施即服務 (IaaS) 市場中，甲骨文的市占不到 5%，而亞馬遜 AWS 的市占超過 40%。然而，該合資計畫可能有助於將甲骨文的雲端基礎設施年營收從當前的約 100 億美元提升至 300 億 - 400 億美元，將其更接近亞馬遜和微軟等市場領頭羊。

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此外，川普還公開支持甲骨文收購 TikTok 的提議，這一計畫的實際影響和可能性仍不明確，投資人對此持謹慎態度。

儘管甲骨文最近的財報未能達到高預期，華爾街對其前景持樂觀態度，並預估該公司雲端基礎設施業務的成長將遠超整體營收增長。然而，儘管股價上漲，分析師對其未來成長的預期卻並未顯著上升。甲骨文的前瞻本益比已達 27，顯著高於其 10 年來的平均水準。