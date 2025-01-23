Puma股價崩逾19% 營收和獲利未達標引發市場疑慮

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-23 20:32

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德國運動用品製造商 Puma 周四 (23 日) 股價崩跌逾 19%，原因是去年第四季銷售低於預期且全年獲利下滑，這讓市場對其能否與競爭對手愛迪達 (Adidas) 和 Nike(NKE-US) 抗衡產生質疑。

Puma 日前公布財報顯示，去年第四季的銷售僅成長 9.8%(經貨幣調整後)，低於分析師預估的 12% 增速。此外，該公司去年全年凈利大減至 2.82 億歐元 (約 2.93 億美元)，低於前年的 3.05 億歐元，這一下滑部分原因來自於更高的債務利息支出。

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受此消息影響，Puma 周四股價下跌 19.59%，每股暫報 33.66 歐元，創下自 2018 年 3 月以來新低，有望成為 Puma 史上最糟糕的交易日。

Puma 的弱勢表現與愛迪達強勁的銷售業績形成鮮明對比。分析師指出，Puma 仍面臨著提升品牌影響力的挑戰，尤其是在規模更大的競爭對手愛迪達和 Nike 的壓力下。此外，新的快速增長品牌，如 On Running 和 Hoka，進一步加劇運動服裝市場的競爭，並侵蝕 Nike 的市占，這讓 Puma 面臨更多來自零售商貨架空間的競爭。

德銀研究分析師 Adam Cochrane 表示：「這將讓投資者質疑 Puma 的競爭優勢。如果 Puma 在 Nike 較弱的時候依然無法搶得市占，那麼消費者是否接受它所推行的品牌升級策略呢？」

Puma 為了提升品牌形象，增加行銷支出，並推出了新的鞋款，如受賽車靈感啟發的 Speedcat。然而，根據摩根大通的分析，Speedcat 的銷售表現不如預期。Speedcat 的售價為 109.95 歐元 (約 114.44 美元)，與愛迪達的 Samba 系列相當，而 Puma 的鞋款過去通常較為親民，這使得其在價格上與競爭對手存在較大差距。

面對利潤下滑，Puma 宣布啟動一項削減成本的計畫，旨在到 2027 年實現 8.5% 的稅前息前利潤 (EBIT)，高於 2024 年的 7.1%。然而，巴克萊分析師指出，這項成本削減計劃可能會讓管理層的重點轉移，忽略提升銷售的問題。

Puma 執行長弗洛伊特 (Arne Freundt) 表示：「儘管我們在 2024 年實現穩健的銷售成長，並在戰略舉措上取得了顯著進展，但我們對盈利能力並不滿意。」