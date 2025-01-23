買氣急凍 國泰房地產指數：去年Q4北市及高雄成交量季衰退逾6成

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-23 16:23

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銀行房貸趨緊及台灣央行祭出第七波房市信用管制影響之下，重創 2024 年第四季的房產市場成交量能，國建 (2501-TW) 今 (23) 日發布最新報告指出，國泰房地產指數顯示，2024 年第四季買驟降，全台成交量呈現年減、季減，其中以台北市成交量下滑 70.8% 最嚴重。

國泰房地產指數發布最新報告指出，2024 年第四季房屋台北市季減 70.8%、桃園季減 65.63%、高雄成交量季衰退 62.1%；而全台六都成交衰退最緩和的台南台南則呈現季下滑 4.95%。

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而 2025 年房市預期雖短期走向價穩量縮，國泰房地產指數指出，由於買氣急速減弱，長期房市走向仍待觀察。

2024 年第 4 季國泰房地產指數呈現，相較上一季為價穩量縮，相較去年為價漲量縮。2024 年第四季開價與成交價維持穩定，議價率小幅擴大；推案量小幅減少，銷售率與成交量大幅減少。

國泰房地產指數指出，雖受惠人工智慧等新興科技應用需求，台灣出口穩健增加，央行上調 2024 年全年經濟成長率為 4.25%，維持政策利率不變，但央行自 9 月實施第七波信用管制措施以來，已使房市交易量急速縮減，房市過熱的憂慮已得到緩解，遂未再祭出新的管制措施。

國泰房地產指數進一步觀察各地區表現指出，相較上一季，全台各地區成交價持穩或上漲，成交量除台南呈現穩定外，其他地區有不同幅度的縮減；相較上年同季，各地區成交價均上漲，成交量增減互見。從四季移動趨勢觀察，與 2013 年到 2015 年波段高點相比，各地區成交價均超過前次波段高點；成交量部分，中南高地區也超過前次波段高點。

另從全年回顧來看，2024 年上半年受台股再創高、科技業帶動投資議題持續發酵、新青安房貸政策及通膨預期下，房市買氣升溫、價量齊揚；下半年央行信用管制趨緊、新青安嚴審，加上房價漲幅已高，第四季買氣驟降、交易量減少。